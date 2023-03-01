Китай заговорил голосом глобальной державы - Мнения ТАСС

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле, 22 февраля 2023 года.

Андрей Кириллов — о том, что значат китайские предложения по урегулированию ситуации на Украине и поездка главного дипломата КНР в европейское турне

Документ Китая из 12 пунктов по проблеме урегулирования ситуации на Украине вызвал почти немедленную реакцию Запада и в целом широкое обсуждение в мире. Весьма значимой стала и поездка главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), члена Политбюро Ван И во Францию, Италию, Венгрию и Россию. Оказалось, что у Пекина есть свой громкий голос в мировой дипломатии, хотя голос этот, как и все в Поднебесной, имеет свою "китайскую специфику".

Новая ситуация в мире и новая роль Китая

Со времен окончания Второй мировой войны, когда Китай вошел в число учредителей ООН и стал членом СБ ООН (учитывая, что это была все же Китайская республика, а не современная КНР), казалось, что азиатский гигант погрузился в решение своих внутренних вопросов или, в крайнем случае, проблем в отношениях с соседями — Индией, СССР, Вьетнамом, избегая высказываться по острым вопросам глобальной международной повестки. Более того, Китай стал соучредителем Движения неприсоединения, как бы провозгласив: пусть мировые державы выясняют отношения между собой, а мы, мирные народы третьего мира, будем решать собственные задачи, преимущественно социально-экономического развития.

После распада Советского Союза эта довольно удобная для многих "новых" стран ниша исчезла. Теперь нет ни социалистического лагеря, ни третьего мира, а есть общий весьма турбулентный мир, в котором на роль единственного гегемона претендует лишь одна держава, открыто противостоять которой, на первый взгляд, решилась опять-таки одна-единственная страна — Россия.

Кстати, в российских медиа китайское заявление вызвало первоначально довольно противоречивую реакцию. Некоторые комментаторы, ТГ-каналы поспешили назвать его "пустым", лишенным субстантивного содержания, каких-либо "реальных предложений". Однако здесь сразу же следует обратить внимание на быструю и четко негативную реакцию США, НАТО и всего хорошо управляемого ими хора западных стран. Значит, что-то их напугало в китайском заявлении? Нужно также учитывать, что перед тем, как Китай огласил свой план, главный китайский дипломат Ван И побывал в Москве, где встречался не только с российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, но и с президентом России Владимиром Путиным. Нет никаких сомнений, что он предметно рассказал при этом о китайском документе, а возможно, и о дальнейших перспективах его реализации на практике. Получил ли Ван И поддержку, одобрительный кивок российского руководства — пока доподлинно неизвестно. Но в то же время в официальных российских кругах никто китайские подходы к украинскому вопросу критике не подвергал. Более того, после некоторой паузы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взгляды Китая на вопросы обеспечения безопасности в мире "корреспондируются" с российским подходом.

При этом в китайском документе есть пункты, которые, опять-таки на первый взгляд, Москву не устраивают. Немедленное прекращение огня вряд ли приемлемо для российской армии, еще не решившей поставленных Верховным главнокомандующим задач. Отдельным пунктом говорится о приверженности принципу суверенитета и территориальной целостности. Но мог ли Пекин, десятилетиями категорически отказывающийся допустить возможность отделения Тайваня в качестве "независимой" страны, трактовать это положение как-то иначе?

Однако альтернативы для Москвы на сегодняшний день не просматривается, поскольку западный план, как бы одобренный международным сообществом, больше похож на безапелляционный ультиматум России.

В конце концов, это китайские, а не совместные с Москвой предложения.

За мир и против ядерной войны

В документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивается, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. Китай призвал не подливать масла в огонь, не допускать дальнейшей эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля, а также способствовать разрядке ситуации до полного прекращения огня и боевых действий. В первую очередь этот призыв адресован тем странам, которые усиленно накачивают ВСУ вооружениями, сопровождая их поставки призывами к "военной победе" над Россией.

Китай же призывает вообще отказаться от менталитета холодной войны, противостоять блоковой конфронтации и принимать во внимание разумные интересы и озабоченности в области безопасности всех стран. Подчеркивается, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.

Пекин акцентирует внимание на том, что следует не допустить ядерного кризиса. Ядерная война не должна быть развязана, следует противодействовать применению или угрозам его применения, не допускать распространения ядерного оружия. Это также хорошо известная позиция Китая, который при этом сам является ядерной державой в "классическом" понимании этого определения.

Попутно Китай призвал обеспечить безопасность атомных электростанций и других гражданских ядерных объектов и не допустить ядерных аварий из-за человеческого фактора.

КНР заявила, что выступает решительно против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах. И это явно опять-таки прямой посыл США.

Гуманитарный аспект

Что касается гуманитарной ситуации на Украине, Китай призвал поддерживать все меры, способствующие смягчению кризиса в этой области. Отмечается необходимость увеличения гуманитарной помощи "соответствующим районам", а также создания гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из зоны конфликта. При этом не уточняется, где же эти районы находятся — на Донбассе или в прифронтовой зоне украинской стороны. Подчеркнута важность недопущения разрастания масштабов гуманитарного кризиса, отмечена координирующая роль ООН при отправке гуманитарной помощи в зону конфликта.

В документе отмечается, что стороны должны защищать женщин, детей и "других жертв конфликта". Также подчеркивается, что Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает к созданию еще более благоприятных условий для этого.

Китай, разумеется, не был бы Китаем, если бы в его документе не был выделен экономический аспект проблемы. Не секрет, что в свое время Пекин надеялся сделать из Украины своего рода хаб на новом Шелковом пути, через который можно было бы вовлекать в экономическое сотрудничество страны Европы, прежде всего Восточной и Центральной. Но Киев упустил этот свой "золотой шанс".

В своем документе Пекин призвал к обеспечению стабильности производственных цепочек и цепочек поставок даже в условиях кризиса, к недопущению политизации мировой экономики в целом, превращения ее в оружие. Кризис кризисом, но он не должен вечно влиять на международное сотрудничество в области энергетики, финансов, транспорта и торговли продовольствием. И это вполне понятная позиция Китая как торговой державы №1. Пекин призвал обеспечить экспорт зерна и исполнять подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН соглашение о транспортировке зерна через Черное море.

В документе подчеркивается, что КНР выступает против односторонних санкций. Как отмечается, они не только не способны урегулировать проблему, но и создают новые. Это еще один антинатовский пассаж.

Китайский план на данном этапе, конечно, является "рамочным", содержащим самые общие подходы. Теперь предстоит тихая, тщательно продуманная работа дипломатов, которые будут постепенно конкретизировать, наполнять реальным содержанием первоначальные контуры. Вот эта малозаметная активность при внешней пассивности сторон и пугает Вашингтон.

Поездка Ван И по Европе

Китай, важнейшими торговыми партнерами которого остаются ЕС и США, всячески избегает дальнейшего обострения и без того весьма непростых отношений с Вашингтоном и Брюсселем. В этой ситуации ставить перед Пекином вопрос о позиции в отношении украинского конфликта в "большевистском" духе — "ты за белых или за красных?" — вряд ли можно. США, не в силах вовлечь КНР в орбиту своих сателлитов, постоянно провоцируют китайцев, прежде всего — по тайваньской проблеме. Пекин столь же последовательно на эти провокации не ведется. Но и от своей принципиальной позиции ни на йоту не отступает. В этом и заключается искусство дипломатии, в отличие от ушу и прочих единоборств, в которых китайцы тоже преуспели.

Вместе с тем сегодняшний Китай не стесняется твердо говорить не только по тайваньскому вопросу, но и по другим животрепещущим темам, включая прежде всего свое право строить отношения с другими странами так, как это считает нужным он сам. Это продемонстрировала поездка Ван И во Францию, Италию, Венгрию и Россию. Главный китайский дипломат также принял участие в 59-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая прошла 17–19 февраля в административном центре Баварии. Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин хотел сыграть позитивную роль в обеспечении мира на международной арене и, в частности, вместе с Москвой защищать законные права и интересы Китая и России.

"В ходе этого визита был достигнут консенсус по трем направлениям, — приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Ван И по итогам его поездки в Россию. — Во-первых, мы подтвердили цели в развитии отношений между Китаем и РФ, которые были определены главами двух государств". Было достигнуто взаимопонимание касательно продвижения практического сотрудничества между КНР и Россией во всех сферах, оно "опирается на независимые ценности и собственные правила", добавил Ван И. По словам главы канцелярии, в ходе его пребывания в РФ обсуждалась активизация регулярных двусторонних контактов. Обе стороны также выразили обоюдную готовность координировать позиции на таких площадках многостороннего взаимодействия, как ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Выпады Вашингтона

При этом Пекин все более жестко реагирует на обвинения Вашингтона в военной поддержке РФ в ходе украинского кризиса, которые называет бездоказательными. Китайская сторона рассматривает подобные подходы как попытку подорвать российско-китайские отношения, навредить имиджу миролюбивой страны, который так старательно себе создает КНР, и отчасти переложить на плечи Китая ответственность за эскалацию конфликта на Украине, происходящую на фоне беспрецедентной военной поддержки Киева Вашингтоном и блоком НАТО. Одновременно с этим все больше политических и научных деятелей в Китае задаются вопросом, по какому праву Штаты пытаются ограничивать Пекин в поставках продукции собственного производства своим союзникам, даже если бы такой факт и имел место.

Специалист Китайской академии общественных наук Ван Чэньсин уверен, что США и ряд других западных стран активно используют украинскую тематику, чтобы обвинить Пекин в нарушении антироссийских ограничений и не допустить более тесного союза между КНР и РФ. "Вашингтон и другие западные страны стремятся связать Россию и КНР в контексте украинского кризиса, преследуя свои геополитические цели", — отмечает он.

Китайский план и интуиция Лукашенко

Сегодня, 28 февраля, в Пекин прибыл с визитом президент Белорусии Александр Лукашенко. Он дал интервью китайским СМИ, в котором высказал свое видение конфликта на Украине, между прочим, отнюдь не во всем совпадающее с подходами Кремля. Касательно завершения кризиса белорусский глава сослался не столько на хладнокровный анализ ситуации, сколько на свои ощущения.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, какими ему видятся перспективы российско-украинского конфликта. — Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент".

Не появится ли в результате его визита в КНР совместная китайско-белорусская инициатива мирного урегулирования на Украине?

Автор благодарит за помощь в подготовке материала корреспондента ТАСС в Пекине Артема Прыткова