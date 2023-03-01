Киев завысил ожидания от "мирных планов" ООН и Китая – и остался ни с чем

ЕП: китайский мирный план и резолюция ГА ООН не содержит ни одной "победы" для Киева

Генассамблея ООН и Китай представили планы по урегулированию конфликта на Украине, пишет "Европейська правда". В результате надежды Киева на "мировое сообщество" оказались сильно завышенными, а план Пекина лишний раз подтвердил его поддержку Москвы.

Сергей Сидоренко

Двадцать четвертого февраля, в день первой годовщины начала спецоперации России на Украине, мир столкнулся с двумя "мирными" инициативами. Еще накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной и ее партнерами резолюцию о принципах будущего мирного урегулирования. А в ночь на пятницу Китай представил обещанный ранее план мирного урегулирования. Оба документа способны удивить.

Украинский документ оказался значительно менее амбициозным, чем многие ожидали. Это решение по существу не добавило ничего нового по сравнению с предыдущими резолюциями ГА ООН. Впрочем, его роль оказалась иной. Во-первых, решение Генассамблеи зацементировало неоспоримую потерю Россией своего влияния в мире, даже среди ее ближайших партнеров. Во-вторых, голосование за это решение и за поправки, предложенные пропутинской Белоруссией, позволило увидеть "проблемные" страны (включая Китай) и вопросы, которые они продвигают.

И в то же время, китайский "мирный план" оказался лучшим, чем ожидалось. Китай остается открыто антизападным, поэтому предложение Пекина не могло быть приемлемым для Киева, и не стало им. Однако часть анонсированных китайцами негативных месседжей так и не вошла в итоговый документ, а большинство пунктов вообще сформулированы вполне нормально на украинский взгляд, поэтому не удивительно, что первая реакция Киева была сдержанно положительной.

Стоит добавить: границы изменений китайского предложения являются весьма ограниченными. Пока нет оснований ожидать достаточной поддержки Китаем ключевых украинских позиций. Однако то сближение, что есть, позволяет Украине эффективнее бороться за голоса других государств. Есть шанс (хотя и не гарантированный!), что это позволит нам достичь действительно широкой поддержки мира в отношении следующих, действительно ключевых для мира решений. Теперь обо всем этом подробнее.

Мирный план, которого не было

О том, что в годовщину начала спецоперации Украина готовит важное решение на уровне ООН, Киев начал говорить еще в прошлом году. В январе стала публичной идея провести двадцать четвертого февраля в Нью-Йорке "саммит мира", на который Зеленский приехал бы лично; впрочем, впоследствии украинские дипломаты пришли к выводу, что уложиться в этот график нереально. Саммит отложили на неопределенное время (пока мир не будет к нему готов), а на конец февраля запланировали голосование по резолюции об украинской "формуле мира" – по крайней мере, так до последнего момента утверждал лично президент Зеленский.

Упомянутая "формула" – это перечень из десяти условий, или "десяти шагов к завершению конфликта", который Зеленский представил на саммите G20 в ноябре прошлого года. Тот план звучал как несомненно выгодная Украине инициатива, он не содержал никаких уступок с украинской стороны и предусматривал жесткие требования и ограничения, налагаемые на Россию.

Словом, в этом плане речь идет о том видении, к которому стремится Украина, поэтому его поддержка на уровне ООН была бы реально мощным достижением. Но выяснилось, что для таких высоких ожиданий не было никаких оснований. Принятая резолюция Генассамблеи ООН не содержит ни одной принципиально новой "победы".

Текст, который Украина вместе с государствами-партнерами согласовала и зарегистрировала еще на прошлой неделе, является вполне приемлемым для нашего государства и не содержит ни одного вредного тезиса – но он, по сути, лишь повторяет предыдущие решения Генассамблеи.

В этом документе ГА ООН, в частности, "подтверждает свое требование к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ и призывает к прекращению боевых действий". Однако эти тезисы уже не раз звучали от ГА ООН. Никакого другого обвинения в адрес РФ в тексте просто нет.

Все остальные пункты, в частности, с требованиями о соблюдении международного права, сформулированы так, словно они адресованы в равной степени и Украине, и России. Более того, ГА даже не называет конфликтующие государства, а вместо этого говорит о требованиях ко "всем сторонам конфликта", не уточняя, между кем же продолжается конфликт.

Наглядный пример: решение Генассамблеи "требует, чтобы стороны вооруженного конфликта в соответствии обращались с военнопленными... и вернули всех насильно перевезенных и депортированных гражданских, включая детей". Для нас более чем очевидно, что эти обвинения можно выдвинуть лишь в адрес РФ – но ведь в документе этого нет! Вместо этого ГА ООН размыто ссылается на неопределенные "стороны". Подытоживая: текст этого решения сложно назвать "победой Украины".

Документ, несмотря на анонсы, не содержит так называемого "мирного плана". И совершенно некорректно говорить, что он воплощает "десять шагов к миру", которые в прошлом году представил Зеленский.

Зачем это решение?

Несмотря на критику, изложенную выше, принятая двадцать третьего февраля резолюция точно не является плохой для Украины. Проблемой стал не сам документ, а то, что Зеленский безосновательно завысил ожидания от него. Зато важность решения ГА ООН заключается в другом. Оно было сознательно сформулировано максимально размыто, чтобы собрать на стороне Украины максимум государств – и это удалось сделать.

В ООН в принципе есть традиционная практика принимать регулярные, повторяющиеся решения по одному вопросу. Эти ежегодные голосования позволяли отслеживать динамику поддержки позиции Украины – кто из государств мира начинал голосовать за нас, кто "выходил из зала", не желая обидеть Россию и тому подобное.

В определенной степени это было важно и сейчас, чтобы сравнить изменения в поддержании целостности Украины с прошлогодними резолюциями, принятыми второго и двадцать четвертого марта. Тогда на стороне Украины выступило сто сорок одно и сто сорок государств соответственно, а Россию поддержали пять стран (кроме самой РФ, красную кнопку тогда нажали КНДР, Белоруссия, Эритрея и Сирия).

В этом году голосование доказало: мир остался на нашей стороне. За резолюцию, как и в прошлом году, проголосовало сто сорок одно государство. А вот количество голосов "против" несколько возросло: противниками стало семь государств – добавились Никарагуа (ничего удивительного, эта глубоко антизападная держава ранее признала вхождение Крыма в состав России и даже открыла там "почетное консульство", а в прошлом году не раз голосовала вместе с РФ), и Мали (властям этой страны Россия поставляет военную технику).

Но еще интереснее стало голосование не за саму резолюцию, а за две поправки к ней, которые Россия представила не сама, а через марионеточную Белоруссию. Первая поправка преследовала цель превратить резолюцию в беззубый призыв "ко всем сторонам" жить в мире и не нарушать международное право. Проголосовавшие "за" – это и есть настоящий круг друзей России, и он оказался довольно узким, всего одиннадцать стран. К перечисленной выше семерки добавились Куба, Эфиопия, Судан и Зимбабве. Обратите внимание, Китая в этом перечне нет! И это очень важно.

Вторая белорусская поправка предлагала добавить в документ пункт об остановке поставок оружия в зону российско-украинского конфликта (идея очевидна – чтобы потом требовать у Запада остановить помощь по безопасности Украине).

Идеи пацифизма всегда имеют большую поддержку, но и здесь Россию постигла неудача: она собрала всего пятнадцать голосов. И самое интересное то, что за остановку поставок оружия высказались Иран и Китай.

Какой же "мирный план" предлагает Китай?

Но на позиции Китая стоит остановиться отдельно. Это государство является постоянным членом Совбеза ООН, а также весомым региональным и глобальным лидером, на которого равняются немало государств в Азии и Африке. Поэтому его позиция является весомой и для нас.

Китай умеет "раскладывать яйца в разные корзинки", нередко поддерживая сразу несколько сторон региональных споров. Но в последние годы китайские власти находится в острой стадии конфликта с США, что толкает Пекин к поддержке антизападных правительств, включая российское.

Из-за этого китайские власти оказались "на растяжке". С одной стороны, Пекин поддерживает территориальную целостность Украины, потому что это – основа китайской политики по возвращению Тайваня. С другой стороны, китайские власти не могут себе позволить стать на сторону "проамериканского" правительства Украины и слишком пошатнуть позиции Путина, входящего в состав неформального клуба авторитарных мировых лидеров.

Из-за этого намерение Китая представить свой "мирный план" по российско-украинскому конфликту стало одной из топовых тем в мире. Все ждали, не сместится ли китайская официальная позиция в сторону одной из сторон.

Итак, имеем добрые (хотя и не сногсшибательно добрые!) новости для Украины. Свой документ официальный Пекин обнародовал через пять часов после того, как Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию. Это само по себе уже стало показательным сигналом, ведь изначально были подозрения, что китайские власти выдвинут проект, альтернативный украинскому, что могло бы существенно уменьшить количество голосов в нашу пользу.

И еще больше позитива добавил текст китайского предложения. Позиционный документ из двенадцати пунктов не является "мирным планом". Зато он фиксирует позиции, которых руководство Китая будет и в дальнейшем придерживаться в вопросе конфликта. И значительная часть этих позиций является теми, под которыми мог бы подписаться Киев.

Это и сохранение территориальной целостности Украины как основной принцип, и потребность демилитаризации запорожской АЭС и прекращения атак на любые атомные станции; и абсолютный запрет на использование ядерного оружия; и поддержка "зернового коридора".

Кроме того, есть два важных пункта, по которым позиция Китая отличается от ожиданий. Первый – это уже упомянутый выше вопрос о запрете поставок оружия в зону конфликта. Неделю назад китайский Ван И называл этот пункт среди тех, которые должны войти в "мирные принципы". Сейчас этого нет. Можно лишь гадать, что стало причиной этого изменения, и не является ли это признаком того, что Китай сам планирует такие поставки.

И вторая особенность, которая является неоспоримо положительной для Украины. Это то, как в китайском плане сформулирован тезис о прекращении огня. Откровенно пророссийские лидеры других государств, вроде премьера Венгрии Виктора Орбана, продвигают под видом "мира" территориальные уступки Украины, настаивая для этого на том, что Украина и РФ должны немедленно "перестать стрелять", объявить перемирие, и после этого начинать переговоры. Вместо этого Китай предлагает другое: постепенно двигаться к переговорам в условиях, при которых станет возможным прекращение огня.

Формально, под это предложение подпадает даже украинский мирный план (РФ выводит войска и после этого – перемирие, почему бы и нет?) Хотя более реально, что на самом деле Китай пытался найти такую схему, которая бы позволяла ему не становиться на сторону ни России, ни Украины. Заявить, что" мы за мир", но не поддержать ни одну из сторон. Поэтому к пекинскому "плану" вошли и тезисы о целостности, и неприемлемые для Украины пункты об отказе от санкций и военных блоков (читаем – НАТО).

"Ни вашим, ни нашим"

И это точно не самый худший для Украины вариант того, что мы могли увидеть от Китая, который остается одним из немногих соратников путинского режима в мире.