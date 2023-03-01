Москва и Баку готовят несколько мега-проектов - Лавров

Баку. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует любые усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

"Региональная безопасность остается весьма актуальной темой и в наших отношениях, и не только в двустороннем плане, но и в многостороннем. И многие наши международные коллеги, в том числе расположенные далеко от этого региона, проявляют живой интерес к тому, чтобы способствовать продвижению по пути урегулирования между Азербайджаном и Арменией", - сказал Лавров в понедельник в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава МИД РФ добавил: "Мы, как неоднократно говорил президент Путин, приветствуем любые усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условий для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимного уважения, на основе взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих стран и народов".

Лавров, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Баку, отметил, что президент РФ "лично уделяет пристальное внимание развитию нашего союзнического взаимодействия". По его словам, практическое сотрудничество "по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно".