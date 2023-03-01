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Интерфакс-АВН

США не получали пояснений от РФ по ДСНВ, пытаются определить, какие аспекты соглашения Москва не будет выполнять - Госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Американская сторона не получала от России оповещений по поводу решения приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

"Мы не получали официальных оповещений", - сказала Стюарт в ходе выступления в аналитическом центре Brookings Institute. По ее словам, в Госдепе "оценивают, какие аспекты соглашения можно сохранить".

"Мы примем решения о своей позиции, когда поймем, что именно собирается сделать другая сторона", - отметила помощник госсекретаря.

Она подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, российская сторона, если проведет инспекции американских объектов, может убедиться, что ее претензии к США по ДСНВ лишены оснований.

21 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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