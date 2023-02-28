Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке - иранские СМИ

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.

Дубай. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - США в послании иранской стороне выразили готовность предпринять шаги для достижения договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на главу МИД Исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана.

Иранский министр сказал, что такое послание американской стороны довел до него на недавней встрече его иракский коллега Фуад Хусейн.

По словам Абдоллахиана, если США будут вести себя прагматично, на основе своего послания, договоренность по СВПД может быть достигнута в короткие сроки.

Иран всегда приветствует путь дипломатии и никогда не отказывался от переговоров, подчеркнул министр.

Глава МИД Ирана также выразил надежду, что в ходе предстоящего визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет достигнут "хороший прогресс, если на МАГАТЭ не будет оказываться политическое давление".

О визите Гросси в Иран сообщил ранее в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камалванди.

"Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами официально пригласил генерального директора МАГАТЭ, и тот приедет в Тегеран в ближайшие дни", - сказал Камалванди.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.