Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке - иранские СМИ

349
0
0
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - США в послании иранской стороне выразили готовность предпринять шаги для достижения договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на главу МИД Исламской республики Хосейна Амира Абдоллахиана.

Иранский министр сказал, что такое послание американской стороны довел до него на недавней встрече его иракский коллега Фуад Хусейн.

По словам Абдоллахиана, если США будут вести себя прагматично, на основе своего послания, договоренность по СВПД может быть достигнута в короткие сроки.

Иран всегда приветствует путь дипломатии и никогда не отказывался от переговоров, подчеркнул министр.

Глава МИД Ирана также выразил надежду, что в ходе предстоящего визита в Тегеран генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси будет достигнут "хороший прогресс, если на МАГАТЭ не будет оказываться политическое давление".

О визите Гросси в Иран сообщил ранее в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камалванди.

"Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами официально пригласил генерального директора МАГАТЭ, и тот приедет в Тегеран в ближайшие дни", - сказал Камалванди.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.02.2023
Статья Херша доказала, что Европа находится в рабстве США
20.09.2021
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
22.09.2020
Даже за неядерное. США ввели жесткие санкции против Ирана за любое оружие
11.01.2018
Агрессивна как по форме, так и по содержанию
02.11.2017
Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет, заявили в КСИР
30.10.2017
Россия рассчитывает на сохранение соглашения по Ирану, заявил Антонов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 10:53
  • 45541
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 08:45
  • 2
Источники сообщили о переподчинении войсковой ПВО Сухопутных войск ВКС России
  • 28.02 06:29
  • 5
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 28.02 04:22
  • 9
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 28.02 03:54
  • 3
Президент "Калашникова" заявил, что винтовка СПЧ позволяет не раскрывать позицию снайпера
  • 28.02 01:16
  • 1
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 28.02 00:36
  • 1
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 27.02 22:43
  • 6
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 22:27
  • 3
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 27.02 20:07
  • 2
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 20:07
  • 2
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"