Мировой оружейный голод. Что будет с арсеналами стран — спонсоров Украины

Накануне во время визита в Киев президент США Джо Байден заявил о планируемых поставках ВСУ около 700 танков, тысячи бронемашин и миллионов снарядов. Такую помощь должны будут оказать страны НАТО, арсеналы которых и так уже на исходе. О том, чем европейским странам грозит военная поддержка киевского режима, — в материале ТАСС

Всего и побольше

Практически во время каждого из своих выступлений президент Украины Владимир Зеленский сетует на нехватку вооружений и боеприпасов для ВСУ. Он требует новых поставок, и Запад, руководимый властями США, изо всех сил старается удовлетворить его запросы. В одной из последних речей Байден обещал поставить сотни танков и тысячу бронемашин с миллионами снарядов. На завершившейся накануне Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов направить Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО. Об этом, как писал Bloomberg, Сунак и Зеленский договорились еще в прошлом году во время ноябрьской встречи в Киеве.

"С такими друзьями, как вы, мы уверены в своей победе", — написал позднее Зеленский в Twitter.

"Мы в Британии так не делаем"

Однако не все друзья Украины уверены в том, что военная помощь Киеву должна продолжаться в прежних объемах. Не так давно британский министр обороны Бен Уоллес выразил в эфире Times Radio недовольство тем, как ВСУ расходует артиллерийские снаряды.

"Советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя. Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу", — сказал он.

Подтверждением слов Уоллеса о чрезмерном расходе боеприпасов ВСУ служат данные газеты Financial Times, которая пишет, что в последнее время украинская артиллерия производит в среднем около 6 тыс. выстрелов в сутки. Это грозит появлением острого "снарядного голода" не только Украины, но и европейских стран — поставщиков вооружений. Такой расход боеприпасов, по подсчетам экспертов, равен годовому запасу некоторых стран — членов Североатлантического альянса.

По словам директора Музея войск ПВО в Балашихе, военного эксперта Юрия Кнутова, если украинские войска решатся перейти в наступление, то количество расходуемых ежедневно снарядов вырастет до 15 тыс. "Так будет продолжаться в течение месяца или двух, поэтому очевидно, что запасы ВСУ требуются гигантские, что грозит полным опустошением оружейных запасов европейских стран", — отмечает Кнутов.

Остается только НЗ

"Последний "Рамштайн" (десятое заседание контактной группы по вооружению Украины в формате "Рамштайн" — прим. ТАСС) показал, что из 30 стран — участников НАТО готовность оказывать Киеву серьезную военную помощь выразили не более пяти. Все остальные заявили, что их запасы на исходе, то есть остался только резерв, который необходим для поддержания собственной обороноспособности. Другими словами, это НЗ, и тратить его на поставки Украине никто не хочет", — говорит Юрий Кнутов.

Среди тех, кто выражал в Брюсселе обеспокоенность скорым истощением запасов техники и боеприпасов на фоне военной помощи Киеву, были и представители Франции. По данным газеты Le Figaro, проблему не отрицают ни производители вооружений, ни чиновники министерства обороны. При этом первые "ограничены размерами рынка, который долгое время был адаптирован к логике мирного времени". В связи с этим производство разных видов пороха оказалось недостаточно развитым и не соответствующим нынешним потребностям. "Производство достигло своего максимума", — отметил в интервью французскому изданию начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

Как поясняет издание, в ближайшее время "следует ожидать напряженности между сторонниками поддержки Украины и теми, кто захочет сохранить запасы ради национальной обороны".

Оружие вместо соцподдержки

Одними из ярых сторонников массовых поставок вооружений Украине традиционно являются Польша и страны Прибалтики, однако в самих странах уже давно наблюдается острый дефицит запасов боевых машин и боеприпасов. Президент Польши Анджей Дуда ещё летом 2022 года, выступая на совещании с руководством министерства национальной обороны республики, говорил о том, что страна передала Украине помощи на $1,7 млрд и теперь сама нуждается в пополнении арсенала.

Аналогичная ситуация, по данным новостного портала Baltnews, сложилась сегодня в Литве, Латвии и Эстонии, которые также практически полностью опустошили свои арсеналы. Экономика республик испытывает трудности, но местные власти вместо усиления социальной поддержки населения выступают за продолжение военной помощи Украине и ужесточение антироссийских санкций.

Советские заводы не помогут

"Темпы расхода боеприпасов Украиной во много раз превышают наши текущие темпы производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставляться только через два с половиной года. Поэтому нам необходимо наращивать производство", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время одной из недавних встреч министров обороны государств альянса. Они, по его словам, должны сосредоточить внимание на способах наращивания оборонно-промышленного потенциала блока и пополнения запасов.

Однако оперативно восстановить их, по мнению экспертов, будет крайне сложно из-за отсутствия производственных мощностей, достаточного количества рабочей силы и невыстроенной логистики. Кроме этого, как отмечают сами европейские чиновники, на загрузку действующих оружейных заводов в Европе потребуются миллиарды евро, которые Евросоюзу еще придется поискать. Эстония, например, предлагает заимствовать часть средств на боеприпасы из Европейского фонда мира.

На территории самой Украины, как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, за последний год также пытались наладить изготовление 155-миллиметровых снарядов и стволов к танкам, однако все закончилось выпуском лишь нескольких опытных образцов.

По словам Леонкова, 155-миллиметровые снаряды советского образца для ВСУ серийно сейчас производят в Восточной Европе. Заводы, которые строил еще Советский Союз в Болгарии и Словакии, переживают бум заказов и работают на пределе. Однако, как говорит эксперт, они все равно не могут удовлетворить растущий с каждым месяцем спрос. В среднем один старый советский оружейный завод может ежемесячно производить не более 1 тыс. боеприпасов.

Горы снарядов на броню вундерваффе

Тем временем, как пишет американский политический обозреватель Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness, у России достаточно заводов и технологий для производства целых "гор" артиллерийских снарядов, способных уничтожить большое количество украинских вооружений, в том числе и планируемые к поставке новые западные танки.

"Запад и его лидеры либо занимаются массовым отрицанием, либо преднамеренно уничтожают свои ограниченные запасы оружия и боеприпасов с какой-то гнусной целью. Перспективы украинской победы на данный момент нет, и несколько сотен вундерваффе ("чудо-оружие" (нем.), которое обычно остается на уровне прототипа или небольшой серии) не изменят исход. Западная оружейная промышленность не оптимизирована ни в плане скорости, ни в плане объемов производства. Чтобы наверстать упущенное, потребуются годы", — отмечает Роуч в своем материале.

Тем временем на фоне нарастающего "снарядного голода" в Пентагоне всерьез озаботились вопросом контроля над вооружениями, поставляемыми Киеву. Накануне глава Пентагона Ллойд Остин выразил сомнение относительно того, что все западное оружие доходит до линии фронта, и заявил о необходимости продолжения тщательного аудита поставок. Такие меры, в частности, связаны с обвинениями представителей Республиканской партии, которые считают, что крупные партии могут, минуя украинские подразделения, перепродаваться на черном рынке в другие страны.

Подготовил Василий Кучушев