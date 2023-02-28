Хорваты: Путин прав, цель Запада — безграничная власть

Хорваты: США продвинулись в пропаганде, легче поверить в их ложь, чем в русскую правду

Путин в послании Федеральному собранию напомнил о стремлении США к однополярному миру, пишет обозреватель Advance Марьянович. По мнению автора, это безудержное стремление и привело к конфликту на Украине. Читатели комментируют: Путин прав, цель Запада — безграничная власть.

Президент России Владимир Путин выступил с речью перед российским Федеральным собранием, а точнее парламентом (верхней и нижней палатой — Сенатом и Думой). Ожидалось, что речь затянется, но, похоже, на этот раз Владимир Путин решил побить собственный рекорд 2018 года, так как речь продолжалась почти два часа.

Поскольку его выступление состоялось накануне годовщины начала вооруженного конфликта на Украине, весь мир с большим вниманием ждал, что российский президент скажет по этому поводу. Спрогнозирует ли он его продолжение? Обозначит ли потенциальный конец? Скажет ли он что-нибудь значительное, что мгновенно изменит ситуацию? На самом деле ничего подобного так и не прозвучало во время почти двухчасовой речи Владимира Путина перед российскими политическими, религиозными и другими функционерами.

Владимир Путин повторил многое из того, что уже говорил в ту судьбоносную ночь почти год назад… Что Российская Федерация на Украине защищает "исторически свою землю" и что действует для защиты России и русского народа от угрозы, которая исходит от "неонацистского режима", правящего на Украине, как заявил Владимир Путин, еще с 2014 года.

Кроме того, конфликт он продолжает называть "специальной военной операцией". Эту свою позицию он высказал в самом начале речи. Ясно, что он выделил эти вещи как нечто, что должно произвести впечатление, и что нужно сразу оговорить, хотя более важные сегменты его речи на самом деле прозвучали намного позже (те, которые касаются российской экономики и приостановки ядерного соглашения с Соединенными Штатами Америки). Однако давайте сперва поговорим о начале.

Чтобы выставить своих неприятелей заклятыми врагами, он мог выбрать массу разных слов, как делают те, кто поносит его. Однако он продолжает говорить о "неонацизме". Даже если его речь предназначена сугубо "для внутренней публики", неважно: он все равно ничего не добьется этими упорными утверждениями, под которыми просто нет оснований. История человечества, в особенности последних 100 лет, переполнена жестокостями и конфликтами, но всем очень хорошо известно, что такое нацизм, за что он борется и какими характеристиками обладает. Точно так же безосновательно Россию на Западе называют "авторитарным режимом", ведь это растяжимое понятие, которое можно применить даже к тем, кто им оперирует. Например, к Соединенным Штатам Америки, которые упорно внушают миру, что двухпартийная демократия и есть подлинная демократия.

Так и украинская власть не "неонацистская", да и конфликт на Украине не "специальная военная операция". Это все оруэлловский жаргон, который мы слышали также вчера от Джо Байдена в Киеве. Страдания украинцев он пытался выставить необходимыми для сохранения "ценностей".

Далее в своей речи Владимир Путин напомнил о том, что подчеркивает уже много лет: Российская Федерация хотела выстраивать конструктивный диалог с Западом, но из этого, как мы все знаем, ничего не вышло. Также он отметил, что Североатлантический альянс подбирался к российским границам. Хорошо еще, что он снова не вспомнил, как американцы обманули последнего советского лидера Михаила Горбачева, поскольку тогда уже ничего не отличало бы эту его речь от предыдущих обращений к парламенту.

На самом деле все это правда, но какой выход? Конфликт на Украине? Владимир Путина говорит, что Российская Федерация "сделала все, абсолютно все", чтобы решить проблему мирным путем переговоров. Но так ли это? Ведь если рассмотреть ситуацию, то это Российская Федерация вошла на территорию Украины, а не наоборот. Как Владимир Путин это объясняет? Еще в самом начале своей речи он сказал: "Запад за нашей спиной готовил собственный сценарий".

Что за сценарий? По его словам, Запад все время лгал и совсем не хотел мира на Донбассе, а непрерывно готовил Украину к вооруженному конфликту.

"И хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с Западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично.

США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне.

И сегодня признаются в этом — они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и "нормандский формат" дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне — я хочу это подчеркнуть, – именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплёными картами", — заявил Владимир Путин.

Давайте попробуем разобрать некоторые ключевые детали. В качестве одного из главных аргументов для начала спецоперации на Украине Владимир Путин приводит следующий — "попытка Киева получить ядерное оружие". Но о какой попытке идет речь? Когда она делалась? Или это некая игра слов? Или Владимир Путин делает далеко идущие логические выводы в стиле "если бы Украина когда-нибудь стала членом Североатлантического альянса, то, возможно, на ее территории (как и в Германии сейчас) разместят и ядерное оружие"? Но нет, он говорит не об этом, а заявляет, что Киев хотел "купить ядерное оружие", и это высказывание неприятно напоминает слова покойного Колина Пауэлла, который без зазрения совести на Совете безопасности ООН оправдывал преступное американское вторжение в Ирак. Только Владимир Путин театрально не размахивал перед аудиторией белой пробиркой.

Перед началом спецоперации на Украине он тоже упоминал об украинских намерениях получить ядерное оружие на последней встрече перед конфликтом — с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года в Москве. Тогда Владимир Путин говорил, что Киев сделает все, чтобы получить ядерное оружие, и что там еще остались знания со времен Советского Союза. На самом деле президент Российской Федерации тем самым пояснял, что все это "теория", а не конкретные "попытки получить ядерное оружие". Тем не менее сегодня он пользуется этим как аргументом для начала спецоперации на Украине, и если это главное его объяснение, то, судя по всему, более убедительных у него просто нет.

По прошествии года проще всего сказать, что Россия борется с неонацистским режимом, который хочет грозить ей ядерным оружием. Сам факт того, что Владимир Путин готов идти так далеко, говорит о том, что даже в Кремле не до конца уверены в желании российского народа поддержать этот конфликт. Что россияне на самом деле думают об этом, сейчас сказать трудно, но судя по тому, как многие бежали от мобилизации, энтузиазма в народе мало.

Упомянутые секретные биологические лаборатории — это еще одно утверждение, которое само по себе требует серьезных доказательств. Учитывая, что Соединенные Штаты Америки с легкостью применяли запрещенное оружие в своих войнах на Ближнем Востоке (особенно обедненный уран), было бы наивно отвергать вероятность разработки какого-нибудь по-настоящему зловещего "оружия" для нападения на русских. Точно так же было бы наивно верить в существование этих биологических лабораторий просто на основании слов Владимира Путина. Особенно после этого выступления, так как понятно, что, прежде всего, он говорит о них, чтобы оправдать продолжение спецоперации Россией.

Отдельно стоит обсудить его утверждение о том, что Российская Федерация "искренне стремилась к мирному решению", но была, судя по всему, обманута. Или Владимир Путин сам себя хочет выставить наивным человеком, или он не знает, с каким противником имеет дело. Скажем, в 2011 году в это еще можно было бы поверить, но сегодня? Говорить об этом бессмысленно. Ведь тот же Владимир Путин в том 2011 году откровенно сказал и всем дал понять, что Запад "обманул Россию", когда ее обманом заставили дать разрешение, не наложив вето, на пресловутую резолюцию 1973 о "бесполетной зоне" над Ливией 17 марта 2011 года в Совете безопасности ООН.

По прошествии более 10 лет аргумент о том, что Запад во главе с Соединенными Штатами Америки обманывал Российскую Федерацию где только можно, и вот однажды в феврале прошлого года Владимир Путин проснулся и почувствовал, что украинцы все-таки могут начать военное наступление на Донбасс, несмотря на переговоры, просто не выдерживает критики. Всем известно, но я все равно это повторю, что это наступление якобы планировалось, ведь, пусть оно и было продумано до последней детали на бумаге, оно так никогда и не началось. Да, Владимир Путин может сказать, что в этом и заключается гениальность российской спецоперации — предотвратить украинское наступление, но теперь это лишь предмет для обсуждений, а не факт.

Хорошо, давайте пока отвлечемся. Кто хочет, может сказать, что это, так сказать, обязательная часть речи, ведь все-таки идет вооруженный конфликт. Точно так же Байден в Киеве сказал именно то, что должен был сказать в сложившейся ситуации, а потом еще раз повторил в Варшаве. Давайте перейдем к существенным вещам, которые не являются провоенной пропагандой, поскольку, помимо необходимой критики, Владимир Путин подметил и несколько очень точных вещей, которые никак нельзя обойти вниманием.

"Цель Запада — безграничная власть", — заявил он.

Абсолютно верно. И это не новость. Владимир Путин сам в своей речи напоминает о "столетиях колониализма", и они воплощают именно стремление к безграничной власти, к по-настоящему однополярному миру. И сегодня желание этого добиться, возможно, даже больше, чем когда-либо. Почему? Поскольку явно и к сожалению для многих появляются признаки того, что такой мир на самом деле возможен. Безусловно, есть страны, которые полностью преданы однополярному миру и, судя по всему, совершенно не возражали бы, если бы миром правила одна идея, одна культура (или "культура"), один экономический порядок, один образ жизни… Достаточно взглянуть на те маленькие государства, которые в подлинном смысле больше и не существуют, и приходишь к выводу, что однополярность не только возможна, но и, не исключено, даже "предначертана" миру.

И что теперь? Скажем, Владимир Путин действительно понял, какая идет игра, и что на этот раз "искренних мирных решений" не будет. Что он на самом деле может? Он явно думает, что конфликт на Украине был нужен, необходим в широком историческом контексте для предотвращения формирования однополярности. Найдутся те, кто согласятся с ним, что расширение американской однополярности — это подлинное порабощение мира, но все равно начало спецоперации на Украине — самый неправильный шаг, который он, если он думал о судьбе мира, мог совершить!

Не удивительно, что Вашингтон столь страстно хочет, чтобы конфликт на Украине максимально затянулся. Ведь это отличная ловушка, в которую Владимир Путин позволил угодить Российской Федерации. Это смертоносный удар для заклятого врага однополярности, а российская власть во главе с Владимиром Путиным подставила страну под этот удар.

Можно пофантазировать и придумать "топ-10" шагов, которые могла бы предпринять Российская Федерация, но не начинать спецоперацию на Украине. Один из вариантов, о котором я уже писал ранее, — это оборонительная операция, а не "превентивная". Россия также могла бы прибегнуть к энергетическим инструментам борьбы, не прибегая к спецоперации, но не вредить самой себе и не давать Европе время, чтобы та перешла на другие альтернативные источники нефти и газа. И так далее и тому подобное.

Начало спецоперации на Украине создает риск того, что в ближайшем будущем Китай останется совершенно один, в полном окружении, в качестве последнего поборника многополярности. И за это время будет найден какой-нибудь "способ", чтобы свалить на колени и Китай. Риск велик с самого начала, и я уже не говорю о том, что агрессия против другой страны — это, как ни крути, агрессия, то есть акт, у которого никогда не будет оправдания.

Таким образом, Владимир Путин полностью прав, когда говорит о стремлении Запада к безграничной власти, но он ошибся в методах предотвращения однополярности. А как ей можно было помешать? Это непросто, но возможно. Для начала, возможно, Россия стала бы для Китая чем-то вроде Белоруссии для России. Как это прозвучало бы для тех, кто сегодня около полудня весьма дерзко взирал из рядов перед российским президентом? Наверное, шокирующе, недопустимо и очень, очень пугающе. Ну да что там, российский выбор сделан, ведь Россия — "держава". Вот только, вероятно, эта держава плохо учится на ошибках, поскольку в 90-х после разрушения почти самой большой державы ее поставили на колени.

Говоря о 90-х, Владимир Путин очень хорошо анализирует то время, и этому была посвящена одна из лучших частей его выступления. По его словам, Запад подчинил себе Россию, указывал ей, как она "должна выглядеть", и все только для того, чтобы выкачивать из нее ресурсы. Даже когда Российская Федерация начала что-то зарабатывать (это новая часть путинского опуса об экономическом взаимопонимании), россияне продолжали тратить эти деньги на западные товары. Олигархи утопали в западной роскоши, и Владимир Путин не упустил момента напомнить, что предупреждал их. Он говорил, чем это все кончится: Запад отберет у них все деньги. Хотя, давайте говорить начистоту, это тоже произошло из-за него самого и спецоперации на Украине, а не из-за самих олигархов! Но Владимир Путин их не отвергает, по крайней мере, не совсем, а призывает вернуться, чтобы строить Россию, поднимать российскую "самодостаточную экономику, которая не будет изолирована от мира".

Звучит, может, и хорошо, патриотично, но вряд ли российский рабочий класс обрадуется, узнав, что олигархов, которые их обдирали годами, теперь вдруг возводят в ранг российских героев.

Кроме того, подобные размышления могут навести нас на еще один пункт из "топ-10" способов, которыми можно было избежать конфликта на Украине. Российская Федерация просто могла сказать: "Если нельзя их победить, то присоединись к ним". Но тут-то и кроется трагедия, и, по всей видимости, дело в масштабах. Ведь все говорит о том, что Владимир Путин как раз попытался это сделать, но недостаточно постарался, чтобы гегемоны на Западе остались довольны. От него ждали чуть больше энергетических выгод, чуть больше коллективной геополитической мысли (Китай равно угроза) и, разумеется, мировоззренческого преклонения. Трудно сказать, готова ли была эта российская власть где-то идти на большие уступки. Вероятно, нет. Как только это стало понятно, Россия превратилась в главную мишень, так как, я напомню еще раз, утверждение Владимира Путина о том, что Запад стремится к безграничной власти, очень точное. Точнее не скажешь.

Разумеется, политический компас тоже дал сбой. Запад не меняет свою геополитику, и гегемония всегда на повестке дня, но в то же время власть все больше переходила в руки либералов, а консерваторов оттесняли на периферию. Возможно, это естественный процесс. Возможно, дело в ВВП на душу населения. Трудно сказать, но факт неоспоримый. Конфликт между Западом и Россией, что плохо, обостряет несоответствие. Если политики на Запада прячутся под "юбку" сильных либеральных структур, Владимир Путин уже много лет тяготеет к правым и православной церкви. Поэтому в речи в качестве одной из угроз он приводит дискуссии в англиканской церкви о гендерной нейтральности бога. Разве для русского православия это важно? Разве англиканская церковь хочет диктовать русским, как им обращаться к богу, которому они молятся? Ее представители, конечно, могут попробовать, а русские не послушаются. Однако все это уже предмет более широкой дискуссии на уровне идеологического конфликта, который может выглядеть тривиально, но для некоторых, к сожалению, чрезвычайно важен.

На самом деле политической лжи много по обе стороны. Богобоязненность Путина и либерализм Байдена — политические конструкты, которые совершенно не соответствуют их личности, поскольку не являются искренними. Эти люди лишь презентуют обстоятельства и не могут от них убежать. Проблема в том, что мир — заложник всего этого.

Многие в СМИ сосредоточились на заявлении Владимира Путина о том, что Россия выходит из СНВ-3, а это последний значимый договор о контроле вооружений с Вашингтоном. Есть мнение, что этот шаг увеличивает "российскую ядерную угрозу в мире", и это как минимум крайне лицемерное мнение. Во-первых, Соединенные Штаты Америки вышли из подавляющего большинства ключевых договоров (при Дональде Трампе, а Джо Байден все так и оставил). Во-вторых, достаточно абсурдно, что еще вообще остались какие-то договоры о "контроле над вооружениями" во времена, когда Соединенные Штаты Америки отправляют на Украину столько оружия для конфликта с русскими. Да, каждого расторгнутого договора о контроле вооружений жаль, ведь, в конце концов, они подарили нам пару десятилетий спокойной жизни, но немного смешно удивляться, что от них отказываются в сложившейся ситуации.

Означает ли это, что Российская Федерация вскоре будет испытывать свое ядерное оружие, чтобы тем самым отправить послание всем тем, кто сейчас говорит, что "России не стоит бояться"? Вполне возможно. Может, даже в пятницу (24 февраля), и если это произойдет, то, несомненно, США вскоре начнут испытывать свое. А что мы? Мы в хорошо известном, но не лучшем месте: мы идем по глубокому тоннелю холодной войны. Тогда почти "нормой" были ядерные взрывы в разных частях мира и угрозы ядерным оружием. А теперь? Какая-нибудь новая перестройка (с одной из сторон), и все сначала? Учитывая, как тогда все относительно мирно закончилось, можно бы сказать "хоть бы". Но так было тогда, и кто хорошо помнит те времена, знает, что ненависть тогда не была столь сильной. Даже самые заклятые враги хоть и готовы были в крайнем случае стереть друг друга с лица земли, но испытывали некоторое взаимное уважение, которое их, быть может, в итоге и спасло от худшего сценария. Сегодня этот фактор отсутствует.

Д. Марьянович

Комментарии читателей

hrast

Я думаю, что с уверенностью могу сказать, что хуже анализа в этом году еще не читал. Особенно из-за множества неточностей. Я коснусь только начала и упоминаний о неонацизме.

Все знают Бандеру, улицы имени Бандеры в Киеве и более чем 50 украинских городов… (…)

Украиной правит "Правый сектор" и нацисты из "Азова". Западные прихлебатели поносят российскую пропаганду, но они сами живут в царстве лжи и жесточайшей цензуры — хуже, чем во времена Второй мировой войны…

Неужели и следующие факты — это российская пропаганда?!

Что после Евромайдана неонацистская партия "Свобода" получила кресла зампреда правительства и трех министров в первом правительстве после Майдана?

Что основатели неонацистского батальона "Азов" и "Правого сектора" (Андрей Билетский и Дмитрий Ярош) заседали в украинском парламенте с 2014 по 2019 год?

Что сооснователь неонацистской партии "Свобода" Андрей Парубий, который участвовал в Евромайдане в 2014 году, стал председателем Верховной Рады в 2016 году?

Что упомянутый основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош, который возглавлял радикальное крыло Евромайдана", в 2015 году был назначен советником верховного главнокомандующего украинскими вооруженными силами, и тогда официально ввели бандеровское нацистское приветствие "Слава Украине"?

Что заместитель командующего "Азовом" Вадим Троян, также член неонацистской организации "Патриот Украины", в 2014 году возглавил полицию Киевской области?

Разве этого мало?!

Украина — единственное государство в Европе, которое наказывает меньшинства за использование их языка в официальной среде…

davor55

Россия по-прежнему располагает возможностями, достаточными для разгрома западных мифов и лжи, особенно в медиапространстве. Советскому Союзу этого очень недоставало. "Мифомания" Североатлантического альянса распространяется только на Россию, а у пятой статьи нет шансов на активацию, например, когда США взорвали "Северный поток". Поэтому, по словам Байдена, "НАТО еще никогда прежде не был столь силен", ведь внутри НАТО никто не может воспротивиться решениям и действиям этой структуры. Пришло время Западу понять, что сохранение пакта НАТО может очень навредить европейскому порядку, а такие страны, как Великобритания и Франция могут сильно пострадать, и последствия для безопасности и экономики могут быть необратимыми. Выиграть от этого может Китай, как новая птица Феникс ООН, которая выстроила свою империю и богатство не на войне, как США в период Второй мировой войны.

Krle

Не буду вдаваться в детали анализа, в котором многое спорно. Но я считаю, что тезис Херша о том, что с декабря 2021 года, когда Соединенные Штаты Америки спланировали подрыв газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", было ясно, что конфликт совершенно неизбежен…

coolboxgames

Возможно Украина — и ловушка для Владимира Путина, но, с другой стороны, разве без вооруженного конфликта были бы изменения???

Конфликт должен был начаться, и его ждали. РФ сделала все, что сказала (красные линии и шаги), а также подготовилась.

Соединенные Штаты Америки годами давили на своих потенциальных конкурентов санкциями и бомбежками.

Теперь разговоры о демократии, правах человека, и кто кого ударил первым, бессмысленны. Победитель напишет конец, а побежденного обвинят во всем.

Если бы победила нацистская Германия, а мы как-то выжили, то какую бы историю нам преподавали?

Нет здесь ловушки для Российской Федерации, что бы ни говорили Владимир Путин и Джо Байден, это политика для отечественной публики, и война между однополярным и многополярным миром продолжается и может расшириться.

cardaciste

Если Россия сможет выдержать этот конфликт в экономическом смысле, то победа у нее в кармане. Сталин хорошо сказал, что победил в войне, потому что у него было больше ресурсов, чем у немцев.

Data

Начало весьма наивное, но есть некоторые интересные наблюдения. Владимир Путин назвал не только ядерное оружие в качестве причины нападения. "Они начали войну, и мы применяем силу, чтобы ее остановить", — сказал Владимир Путин. Известно, какой была следующая цель тех, кто в феврале 2022 года планировали напасть на Донбасс, — это Крым, и "мы знали и понимали это", как сказал Владимир Путин.

"В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути дела, прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем", — заявил президент Российской Федерации.

О людях в России не скажешь, что они не поддерживают это. Напротив.

Выступление было больше для российской общественности, и, хотя с нравственностью у русских так себе, они все убеждены в вере как в единственном пути. Русский поймет очень хорошо его слова об англиканской церкви как об антихристе. Тут сомнений нет.

Все время говорят об этих бежавших от мобилизации, и что? Из всех стран бежали люди, которые этого хотели, и какой это процент от всего населения.

Олигархов не любит никто, но все любят работать за их деньги, и все им были бы рады.

(…)

Советую автору еще раз прослушать или прочитать речь и только тогда всерьез анализировать, поскольку автор несколько исказил речь, передавая ее.

neven

Думаю, что этот материал о речи Владимира Путина может отражать разочарование собственно речью и пессимизм из-за того, что русские на самом деле могут поддать, то есть замедлить Запад, то есть американцев, в их стремлении оставаться наглыми хозяевами мира. Признаюсь, мне тоже так кажется. (…)

Oskar

Мне интересно, что в обзорах всегда больше критикуют Россию и Путина, чем Соединенные Штаты Америки и Байдена или Урсулу и Европейский союз. Возможно, мы готовы больше простить Западу, потому что уже научились вылизывать ***, но не готовы простить Россию. Это результат американской пропаганды, которой мы подвергаемся. На этом поле американцы далеко продвинулись, и легче поверить в их, иногда инфантильную ложь, чем в русскую правду.Они идут по пути того, что некоторые столь невероятно вещи, кажется, просто невозможно придумать, и только поэтому их нужно считать правдой. Мастера. Тут их не в чем упрекнуть.