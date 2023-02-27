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Интерфакс-АВН

Еще одно ведомство в США сочло причиной распространения COVID-19 утечку из китайской лаборатории - СМИ

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Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вашингтон. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Эксперты министерства энергетики США пришли к выводу, что коронавирус COVID-19, скорее всего, распространился из-за утечки из лаборатории в Китае, сообщило в воскресенье издание The Wall Street Journal.

"Минэнерго теперь согласно с ФБР, что вирус, вероятно, начал распространяться из-за инцидента в лаборатории в КНР", - говорится в публикации.

Министерство пришло к такому выводу, изучив новые разведданные. ФБР сделало похожий вывод, используя собственные источники, в 2021 году.

Тем не менее, как пишет газета, пока в органах власти США нет единого мнения по данному вопросу. Четыре правительственные структуры, равно как специально сформированная группа специалистов по разведке, по-прежнему склоняются к теории о естественном происхождении вируса. Еще два американских ведомства пока не могут прийти к однозначному выводу.

The Wall Street Journal поясняет, что мнением Минэнерго США не следует пренебрегать, так как у него есть много опыта в научной сфере. Кроме того, министерство отвечает за работу национальной американской сети лабораторий, некоторые из них занимаются исследованиями в области биологии.

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Страны
Китай
США
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