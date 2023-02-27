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Интерфакс-АВН

Россия ценит личный вклад Эрдогана в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между РФ и Турцией - Путин

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Vyacheslav Prokofyev/ Pool Kremlin/ Sputnik/ AP

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поздравив турецкого лидера с днем рождения.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с Днём рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений. Были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Эрдогану также направлена поздравительная телеграмма Путина.

"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются Ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - заявил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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