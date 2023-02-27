Россия против того, чтобы мир выстраивался исключительно в интересах США - Путин

Петропавловск-Камчатский. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за многополярный мир и не будет подстраиваться под США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У них одна цель - раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Так он ответил на вопрос, что Россия должна сделать, чтобы поладить с Западом и ждет ли Россию и западные страны "вечная конфронтация".

"Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее... это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге", - сказал Путин.

По его словам, Россия выступает против того, чтобы мир выстраивался исключительно в интересах США.

"Они (США) хотят сделать именно это, я вас уверяю, все это понимают. В том числе их сателлиты это понимают, но в силу различных причин, связанных прежде всего с большой зависимостью в сфере экономики, оборонной области, они просто... кроме всего прочего, наверное, думают, что в данном случае борьба с Россией - это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистических интересам. Часто очень не соответствуют даже интересам их так называемых союзников. Ну какие же интересы союзников, когда они приняли там соответствующие законы по борьбе с инфляцией и прочее и прочее и переманивают европейский бизнес на свою территорию? Ну чего же здесь союзнического? Да или у Франции взяли и отобрали заказ на подводные лодки в Австралии, и все унизили просто страну, и все умылись, сказали "спасибо большое, заходите еще", - сказал Путин.

Россия, подчеркнул он, так вести себя не может, и он будет.