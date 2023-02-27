Пушилин: Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем был раньше - Интервью ТАСС

Врио главы ДНР — о готовности республик к СВО и о планах после окончания конфликта

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в интервью ТАСС о главных, на его взгляд, достижениях СВО за прошедший год, основных целях операции на 2023 год, обстановке на самых горячих направлениях в ДНР – угледарском и артемовском, восстановлении ДНР и планах республики на будущее.

— Прошел год с начала специальной военной операции (СВО). В состоянии боевых действий вы на тот момент находились уже восемь лет. Что вы почувствовали, когда Россия объявила о начале СВО?

— Год назад – в январе, феврале – ситуация значительно накалилась: возросла интенсивность обстрелов наших городов, разведка докладывала о готовящемся наступлении со стороны Украины. Противник стягивал вооружение, личный состав. Мы понимали: если ничего не предпринять, будет беда. Также было понимание, что с учетом того количества вооружения, наемников и уровня подготовки, которыми коллективный Запад обеспечил украинскую сторону, самостоятельно сдержать натиск противника мы не сможем. Поэтому решение президента было для нас спасительным, а новость о начале спецоперации жители Донбасса восприняли с энтузиазмом и надеждой.

— Насколько год назад республики были готовы к такой масштабной операции? Были ли какие-то страхи, сомнения?

— ​​​​​​Когда президент принял решение о начале СВО, у нас было понимание, что мы не одни, с нами Россия, поэтому страхов, сомнений не было. Наоборот, были решительность и желание действовать. Поставить, наконец, точку в этой кровопролитной войне, развязанной киевским режимом с мирным населением Донбасса. Было твердое желание вернуть домой наши города, наших людей. Многие из тех ребят, которые сейчас выгрызают нашу землю у противника, родом из Славянска, Краматорска, Дружковки, Доброполья – все они с нетерпением ждут освобождения родных городов.

— Какие события вы считаете самыми важными за время проведения СВО: сражения, освобождения? Что было самым знаковым?

— Мы полностью освободили юг республики. Там, где еще недавно стояли вражеские танки, сейчас восстанавливается мирная жизнь, возводятся новые дома, ремонтируются школы. Безусловно, знаковым стало освобождение Волновахи, Мариуполя. Нам удалось добиться полной капитуляции самых идейных националистов, боевиков "Азова" (запрещен в РФ). Убежден, эта военная операция войдет в историю.

— Есть ли какие-то моменты, которые вы хотели бы изменить? Возможно, разработать другую стратегию?

— Несмотря на то что у нас иллюзий насчет киевского режима никогда не было, мне кажется, что мы в самом начале СВО недооценили только одно – цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными "партнерами". Мы убедились, что противник прикрывается мирными жителями как живым щитом, и у него стоит задача стирать наши города с лица земли.

Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев, как Запад изо дня в день переходит свои же красные линии, соглашаясь поставлять Киеву все более тяжелое и дальнобойное оружие.

Мы слышим признания западных политиков о назначении минских соглашений – дать время вооружить Украину, – и тут напрашивается вывод: надеяться нужно только на себя, нельзя верить ничьим заверениям. Международных норм и правил больше нет.

— Что на данный момент является основной целью для республик в рамках СВО? Какие населенные пункты необходимо освободить в первую очередь?

— Основная цель для нас не изменилась – защитить, обезопасить наших граждан. При этом, с учетом дальнобойности поставляемого Киеву вооружения, мы понимаем необходимость отодвигать противника все дальше от наших конституционных границ.

Что касается всех населенных пунктов – каждый из них важен: там наши люди, которые ждут освобождения. Считать какие-то из них приоритетными было бы неправильно.

С точки зрения военной стратегии, конечно, есть глобальные задачи: нужно взломать самую серьезную линию обороны на Авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка, уничтожить оборонительный узел противника на артемовском участке фронта, ну а после – разбить оборону ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ТАСС) в Славянско-Краматорском районе.

Убежден, что все цели СВО будут достигнуты, но всему свое время. Специальная военная операция идет своим чередом, и первостепенно нужно думать о том, как сохранить жизни мирного населения на оккупированных территориях, которое киевский режим фактически взял в заложники. И, безусловно, сохранить жизни наших бойцов.

— Насколько в республиках уверены в своих силах? Что вы считаете основной мотивацией, чтобы и дальше идти вперед?

— Мы знаем, что за нами правда, ценности, которые нам дороги, и вместе с нами вся Россия, которая, к слову, никогда не давала нам поводов усомниться в ее поддержке. Наши военнослужащие не понаслышке знают, что собой представляет противник, насколько он лицемерен и циничен. Бойцы также знают, что нет пути назад: за их спинами жены, матери, дети, которые ждут их дома с победой.

— Есть ли у вас понимание, когда по срокам можно будет говорить о завершении операции? Каков прогресс на данный момент?

— За год СВО нам удалось сделать очень много, хоть порой и кажется, что продвижение идет несколько медленнее, чем хотелось бы. Больше половины территории Донецкой Народной Республики в ее законных административных границах контролируется нами в полной мере, и площадь освобожденной территории растет фактически каждый день, метр за метром.

Говорить о каких-либо сроках окончания СВО нецелесообразно, ведь спецоперация проходит согласно реальной обстановке "на земле". Количество вооружения, которое поставляется киевскому режиму странами Запада, вносит свои коррективы в сроки проведения СВО. Чем больше дальнобойных западных систем будет передано Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Соответственно, это займет и больше времени.

— Артемовск и Угледар. Два направления, внимание к которым приковано наиболее. Какова нынешняя обстановка в этих районах, каковы перспективы российских сил и в чем стратегическая важность этих участков фронта?

— Вокруг Артемовска у противника складывается неблагополучная ситуация, так как для выхода из города у украинских подразделений осталась лишь одна дорога, которая уже находится под нашим огневым воздействием.

Сейчас идет продвижение российских добровольческих подразделений на северо-запад Артемовска, и в ближайшее время мы ждем позитивных новостей на этом направлении. На ряде участков бои перешли в стадию зачистки. Противник продолжает попытки удержать фронт к северу от трассы Часов Яр – Артемовск.

На текущий момент признаков того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения пока нет, хоть Зеленский уже и заявил, что они не намерены удерживать город "любой ценой", а будут делать это лишь до тех пор, пока это будет "разумно". А "разумно" у противника может значить что угодно, в том числе и воевать "до последнего украинца".

С Угледаром мы наблюдаем практически тот же прием по формированию Киевом легенды о несокрушимости города. В пригороде идут интенсивные бои и артдуэли. Ситуация осложнена наличием жилых высоток, в которых до сих пор проживает гражданское население и которое традиционно находится в заложниках киевского режима. Наши подразделения делают все возможное, чтобы не наносить урон мирным жителям.

Освобождение Артемовска и Угледара даст возможность выхода на новый оперативный простор для дальнейшего продвижения российской армии.

— Ну и заглянем ненадолго в будущее. Как вы видите жизнь в республиках после окончания СВО?

— Ни на секунду не сомневаюсь в том, что Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем был раньше. Вне всяких сомнений будет восстановлен и обновлен весь социальный и жилой фонд, организована современная инфраструктура с благоустроенными зонами отдыха для взрослых и детей, безопасными парками, спортивными площадками.

Активно будет развиваться промышленность Донбасса: будут созданы рабочие места, конкурентоспособные современные предприятия, повышаться доходы людей и их уровень жизни. Ведь там, где есть работа, там и благосостояние населения, а трудиться наши люди любят и умеют.

Все это не из области фантастики, у нас немало инвесторов, которые хотят вкладывать средства в предприятия республики. Разработана программа развития региона по поручению президента, и она будет рассмотрена на федеральном уровне.

— Параллельно с СВО идет восстановление республики. Какие основные объекты отремонтированы и восстановлены? Какие планы на этот год?

— Наиболее значимыми для нас построенными и восстановленными, конечно же, стали объекты Мариуполя, который возрождается буквально на глазах. Менее чем за полгода с нуля было построено 15 многоквартирных жилых домов. Во всех районах города каждый день отмечают новоселье. Кроме домов в рекордные сроки были возведены крупнейший спасательный центр, многофункциональный медицинский центр.

Весь этот опыт мы применим для тех населенных пунктов, от которых отодвигается война. Вся республика превратится в гигантскую стройку. Только такая мощная страна, как Россия, может проводить военную спецоперацию и одновременно заниматься таким масштабным восстановлением.

Не менее важной стратегической стройкой для нас стали водоводы, которые помогли пережить год практически тотальной водной блокады со стороны Украины. Было построено несколько альтернативных водоводов, которые запитывали систему водоснабжения из внутренних хранилищ.

Сейчас на финальной стадии строительства находится водовод "Дон – Северский Донец". Его запуск позволит подавать в ДНР порядка 300 тыс. м3 воды в сутки. Это даст нам возможность увеличить график водоснабжения, увеличить объем воды, поставляемой населению.

Кроме того, нельзя не отметить сотни километров нового асфальта, который специалисты из регионов-шефов прокладывали в круглосуточном режиме. В городах, где проводились эти работы, жители приходили к специалистам и от души благодарили за обновленные дороги. Знаю случаи, когда женщины приносили с собой домашние пироги и еду в знак признательности бригадам.

Не меньше эмоций вызывали и восстановленные детские сады и школы, больницы, досуговые и спортивные площадки. Директора школ, на протяжении многих лет не имевшие возможности провести полноценный ремонт в учебных учреждениях, не могли скрывать слезы радости при сдаче готовых под ключ объектов.

Словом, каждая строительная площадка оставила очень много позитивных незабываемых эмоций. Общими усилиями сделано было очень много, но еще больше планируется сделать в текущем году.

— Как идет интеграция в правовое, социальное поле РФ? Сколько времени займет?

— Эта работа ведется очень интенсивно с привлечением большого количества специалистов как на региональном, так и на федеральном уровне. Программа переходного периода рассчитана на четыре года для поэтапного ее проведения. Несмотря на определенный временной люфт для постепенного безболезненного перехода, мы нацелены сделать все необходимое как можно быстрее, и работа в этом отношении уже ведется.

Для нас важно, что интеграция происходит, прежде всего, в социальной сфере. Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются социального страхования, правового регулирования отношений в сферах образования и науки, социальной защиты и обслуживания, охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, а также пенсионного и социального обеспечения граждан нашей республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Идет активный процесс вхождения этих регионов в правовое поле России, направленный на закрепление прав наших жителей получать гарантии высоких стандартов качества образования, здравоохранения и социальной защиты, предусмотренные для всех граждан России.

Беседовала Галина Зверева