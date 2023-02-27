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Военное обозрение

Чиновник Госдепа США: Худший сценарий для Пекина – военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией

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Источник изображения: topwar.ru

В американском издании «Блумберг» вышла статья, в которой член Совета по иностранным делам Госдепартамента США Хэл Брендс делится с читателями размышлениями по поводу российско-украинского вооружённого конфликта, который, по сути, давно стал конфликтом между коллективными Западом и Россией.

По словам Брендса, Китаю приходится обращать на этот конфликт всё больше внимания.

Американский чиновник:

Пекин, конечно, не хочет ввязываться в эту войну. Он понимает возможные последствия: международное осуждение, экономический ущерб, в том числе из-за санкций со стороны США.

Далее чиновник Госдепа пишет, что у председателя КНР «всё же может возникнуть необходимость вмешаться».

Хэл Брендс:

Это может произойти, так как председатель Си не может допустить поражения Путина на Украине.

По словам чиновника Брендса, «мысль о том, что Россия выйдет из конфликта слегка ослабленной и критикуемой на международной арене, не так уж негативна для главы КНР».

Брендс:

Си считает, что в таком случае Россия будет находиться в определённой зависимости от Китая. Но если Россия пострадает в этом конфликте так, что перестанет являться великой державой, то для КНР это станет большой проблемой.

По словам чиновника Госдепартамента, в КНР считают, что после этого Запад во главе с США сосредоточится уже на самом Китае, которому просто некому будет помочь на международном уровне.

Брендс:

Худший сценарий для Пекина – военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией. Си понимает, что тогда распадается стратегическое партнёрство с Москвой, а именно оно сейчас позволяет Пекину в той или иной мере сдерживать военные альянсы во главе с США.
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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