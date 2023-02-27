Чиновник Госдепа США: Худший сценарий для Пекина – военное поражение России на Украине с последующей политической дестабилизацией

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В американском издании «Блумберг» вышла статья, в которой член Совета по иностранным делам Госдепартамента США Хэл Брендс делится с читателями размышлениями по поводу российско-украинского вооружённого конфликта, который, по сути, давно стал конфликтом между коллективными Западом и Россией.
По словам Брендса, Китаю приходится обращать на этот конфликт всё больше внимания.
Американский чиновник:
Далее чиновник Госдепа пишет, что у председателя КНР «всё же может возникнуть необходимость вмешаться».
Хэл Брендс:
По словам чиновника Брендса, «мысль о том, что Россия выйдет из конфликта слегка ослабленной и критикуемой на международной арене, не так уж негативна для главы КНР».
Брендс:
По словам чиновника Госдепартамента, в КНР считают, что после этого Запад во главе с США сосредоточится уже на самом Китае, которому просто некому будет помочь на международном уровне.
Брендс: