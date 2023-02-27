Москва разделяет соображения Пекина по урегулированию украинского кризиса - МИД РФ

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В Москве высоко ценят стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами, разделяют соображения Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 февраля на официальном сайте МИД КНР был опубликован документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами", - говорится в опубликованном в пятницу комментарии Захаровой.

"Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран. Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - отмечается в нем.

"Именно этими соображениями были продиктованы наши предложения, выдвинутые ещё в конце 2021 г., по заключению Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора. Сожалеем, что наши конструктивные предложения были отвергнуты странами Запада", - отметила Захарова.