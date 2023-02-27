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Интерфакс-АВН

Гражданская миссия ЕС в Армении содействует стабильности и миру в регионе - Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Ереван. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили на встрече в Ереване урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

"Пашинян подчеркнул важность гражданской миссии ЕС в Армении, что будет содействовать стабильности и миру в регионе. Стороны затронули создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе", - сообщает в пятницу пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Клаар обменялись мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Евросоюз
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