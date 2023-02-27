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ТАСС

Москва и Минск призвали сохранить ПА ОБСЕ как площадку для диалога с Западом в будущем

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Логотип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

В совместном заявлении российской и белорусской делегации констатируется, что СВО призвана положить конец западной монополизации ОБСЕ

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Российская и белорусская делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ приняли совместное заявление на 22-м зимнем заседании ассамблеи с призывом сохранить эту межпарламентскую платформу для диалога с Западом в будущем. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Совета Республики Национального собрания (верхней палаты) белорусского парламента.

"Будущее пространства ОБСЕ от Ванкувера до Владивостока в наших руках. Сейчас, и мы это понимаем, Запад не готов к диалогу, делая ставку на военную силу и диктат, - говорится в документе. - Но уверены, что время для серьезного разговора придет. Для этого необходимо сохранить в том числе и эту платформу парламентского взаимодействия, если, конечно, все действительно в силах осознать свою степень ответственности за будущее народов".

В совместном заявлении констатируется, что специальная военная операция России призвана положить конец западной монополизации ОБСЕ как площадки равноправного межпарламентского диалога "в целях продвижения геополитически ангажированного представления о генезисе и развитии украинской трагедии". "В целях спасения жизни мирных людей Россия вынуждена применять силу для прекращения развязанной против них западными государствами войны, первопричиной которой стал инспирированный ключевыми столицами Североатлантического альянса государственный переворот в 2014 году", - отмечается в документе.

В результате политики Запада население Украины стало "заложниками взращенного англосаксами и их сателлитами, постоянно подпитываемого ими вооружениями, разведывательными данными и прочими факторами военной эскалации неонацистского режима в Киеве". "Сейчас англосаксонские элиты, будучи не в силах отказаться oт навязчивой идеи тотального доминирования в Европе и в мире, ведут дело к глобальной катастрофе", - подчеркнули российские и белорусские парламентарии.

В заявлении содержится требование к ПА ОБСЕ "прекратить нагнетать атмосферу враждебности и конфронтации", а также призыв к "отдельным делегациям" осознать ответственность за сохранение еще остающихся каналов коммуникации сторон. "Россия и Беларусь последовательно выступают за прагматичное взаимодействие со всеми государствами мира на основе взаимного учета интересов и принципа равной и неделимой безопасности", - подчеркивается в заявлении.

22-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля в Вене. В ноябре прошлого года постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решения о прекращении членства РФ в этой организации. К протестам украинской делегации по этому поводу, по данным издания "Европейская правда", присоединились представители Литвы и Эстонии. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября. Принятие резолюций в рамках этой сессии не предполагалось. Российская делегация не смогла принять в ней полноценного участия из-за отказа Варшавы во въездных визах. 

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
Украина
Эстония
Проекты
ОБСЕ
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