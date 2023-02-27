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Интерфакс-АВН

Грузия не намерена открывать "второй фронт" против РФ - премьер

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Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили.
Источник изображения: www.bbc.com

Тбилиси. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Грузия желает мира на Украине, но будет отстаивать свои национальные интересы и не вступит в военные действия против РФ, заявил в пятницу премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Турции.

Он отметил, что Грузия оказывает максимальную гуманитарную и политическую помощь Украине, но ни при каких обстоятельствах не откроет на своей территории "второй фронт", вступив в военные действия против России. По его словам, призывы вступить в военные действия в адрес грузинских властей не раз звучали не только от представителей украинских властей, но и от грузинской оппозиции.

"Если бы у нас во власти была бы оппозиция, большая часть территории нашей страны, превратилась бы в полигон", - сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что в результате военных действий Украина на сегодняшний день потеряла 20% территорий, скончались десятки тысяч человек, урон страны составляет от 700 до одного триллиона долларов, Грузия, совсем недавно испытавшая войну, не желает ее повторения.

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Страны
Грузия
Ирак
Россия
Турция
Украина
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