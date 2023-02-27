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Интерфакс-АВН

МИД РФ предостерегает США, страны НАТО и власти Украины от очередных авантюрных шагов, в частности, в отношении Приднестровья - заявление

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В Москве обещают адекватно отреагировать на возможную провокацию против Приднестровья и защитить российских миротворцев и военнослужащих ОГРВ

Москва, 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Российский МИД выступил в пятницу с заявлением в связи с подготовкой киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья.

"В связи с зафиксированным министерством обороны Российской Федерации значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путём. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье", - подчеркивается в заявлении.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Минобороны России заявило об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за планируемой провокации украинской армии.

"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

По словам российских военных, фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы.

"Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", - говорится в заявлении.

"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", - заявили в военном ведомстве РФ.

"Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье", - сообщили в Минобороны РФ.

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Молдавия
Россия
США
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