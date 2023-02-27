Войти
Интерфакс-АВН

В НАТО с недоверием относятся к китайской инициативе по урегулированию конфликта на Украине - Столтенберг

289
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Lee Jin-man

Брюссель. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В НАТО не испытывают доверия к плану по урегулированию конфликта на Украине, с которым выступил Пекин, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Таллине генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Прежде всего, большого доверия к Китаю нет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Пекина. При этом он напомнил о дружеских отношениях Китая с Россией.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что в ЕС рассмотрят предложения Китая, но также - "в контексте его дружбы с Россией".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
16.05.2022
Поражение Запада на Украине ознаменует его конец
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
27.04.2022
Запад призвали быть на Украине посмелее
22.04.2022
Оружие и санкции Байдена не сработали. Остался один выход
13.04.2021
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк (Телеграф, Украина)
17.09.2014
Обратный отсчет
23.08.2010
Привет, оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 13:00
  • 45514
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 11:09
  • 1
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 11:08
  • 4
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 11:07
  • 1
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 2
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"
  • 26.02 21:09
  • 7
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 26.02 15:24
  • 4
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 25.02 20:33
  • 6
Экспортная версия арктического "Тора" получит удвоенный боезапас
  • 25.02 20:23
  • 1
Шойгу заявил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал
  • 25.02 13:10
  • 3
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 25.02 03:35
  • 0
Playoff: Россия–США–Китай