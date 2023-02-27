В НАТО с недоверием относятся к китайской инициативе по урегулированию конфликта на Украине - Столтенберг

Брюссель. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В НАТО не испытывают доверия к плану по урегулированию конфликта на Украине, с которым выступил Пекин, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Таллине генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Прежде всего, большого доверия к Китаю нет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Пекина. При этом он напомнил о дружеских отношениях Китая с Россией.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что в ЕС рассмотрят предложения Китая, но также - "в контексте его дружбы с Россией".