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ТАСС

Уоллес сообщил, что Британия пока не собирается передавать Украине истребители Typhoon

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Истребители Eurofighter Typhoon
Истребители Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

При этом Лондон готов помочь странам, которые отправят Киеву свои МиГ-29

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания в краткосрочной перспективе не собирается передавать Украине свои истребители Eurofighter Typhoon, но готова рассмотреть вопрос восполнения техники тех стран, которые отправят Киеву истребители советского производства. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала Sky News глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы не передадим Украине наши собственные Typhoon в краткосрочной перспективе, мы ясно заявляли об этом", - сказал министр, пояснив, что это, среди прочего, потребовало бы сотен человек для их обслуживания, в том числе "инженеров, пилотов, инструкторов, экспертов по радиоэлектронной борьбе". "Запад не будет направлять войска на Украину в этих объемах", - сказал Уоллес.

"Мы предложили следующее - если какая-то страна хочет передать российскую или советскую модель, типа МиГ-29, а в НАТО есть страны, у которых они есть, то Великобритания сделает все, что в ее силах, чтобы восполнить собственными истребителями или обеспечить определенную форму патрулирования, чтобы прикрыть ослабление их возможностей", - добавил министр. Другой моделью, которую страны Европы могли бы передать Украине, он назвал Су-24.

На прошлой неделе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции с другими странами НАТО, но не готова отправлять F-16, так как у республики их немного.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
Су-24
Проекты
NATO
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