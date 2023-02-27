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ТАСС

В РОЭ сообщили об интересе стран Персидского залива к экспозиции РФ на IDEX

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IDEX 2023
Организаторы российской экспозиции представят более 200 перспективных образцов для всех видов вооружения.
Источник изображения: REUTERS

Международная выставка проходит в Абу-Даби с 20 февраля

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Персидского залива на международной выставке IDEX 2023 проявили наибольший интерес к представленной на ней российской военной технике. Об этом ТАСС на форуме сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Страны Персидского залива проявили наибольший интерес к российскому вооружению на IDEX 2023. Практически со всеми мы встретились: и с теми, с кем у нас есть контракты, и с теми, кто хочет у нас что-то прибрести", - сказал он.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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