В РОЭ сообщили об интересе стран Персидского залива к экспозиции РФ на IDEX

Международная выставка проходит в Абу-Даби с 20 февраля

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Персидского залива на международной выставке IDEX 2023 проявили наибольший интерес к представленной на ней российской военной технике. Об этом ТАСС на форуме сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Страны Персидского залива проявили наибольший интерес к российскому вооружению на IDEX 2023. Практически со всеми мы встретились: и с теми, с кем у нас есть контракты, и с теми, кто хочет у нас что-то прибрести", - сказал он.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.