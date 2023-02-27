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ТАСС

В ФСВТС сообщили об отсутствии снижения спроса на российскую военную продукцию

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Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

РФ осуществляет поставки в более чем 50 стран, отметили в организации

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия осуществляет поставки продукции военного назначения в более чем 50 стран, спрос на нее не снижается, несмотря на попытки давления и дискредитации. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"В целом, несмотря на попытки давления и дискредитации, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается, портфель заказов находится на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об устойчивости и эффективности системы ВТС Российской Федерации. На сегодняшний день Россия поддерживает отношения по линии ВТС со 100 странами, а поставки военной продукции ведем в более чем 50 государств", - заявили в ФСВТС России.

В организации подчеркнули, что успех международного сотрудничества во многом зависит от того, насколько оперативно Россия способна реагировать на запросы своих партнеров и предлагать продукцию, которая соответствует текущему спросу. "У нас стабильный портфель экспортных заказов, который в последние годы составляет $50-55 млрд (более 3 трлн руб.). Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день", - отметили в ФСВТС.

Также в федеральной службе сообщили, что в настоящее время завершается работа по подведению окончательных итогов 2022 года, включая объемы произведенных поставок. "И несмотря на то, что в условиях проведения СВО значительная часть вооружений шла для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил РФ, можно с уверенностью говорить: подведя итоги, мы увидим, что наши планы по экспорту в 2022 году реализованы", - заявили в ФСВТС. 

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
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