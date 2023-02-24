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ТАСС

Кулеба утверждает, что Киев не применит западные самолеты против регионов РФ, кроме новых

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Fabrizio Bensch/ Pool via AP

При этом глава МИД Украины гарантировал, что Киев будет использовать западное оружие для нанесения ударов по регионам, которые Украина считает своими

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Украина готова гарантировать, что не использует истребители, поставок которых она добивается от Запада, для нанесения ударов по территории России, за исключением тех регионов, которые Киев считает своими. С таким утверждением выступил в среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с прессой в Нью-Йорке накануне спецсессии Генеральной Ассамбели ООН по Украине.

"Мы используем оружие, которое мы получаем от партнеров, чтобы наносить удары по России на оккупированных территориях Украины", - заявил Кулеба на вопрос, будет ли Украина использовать для ударов по России западные военные самолеты, если получит их. "Мы гарантируем, что мы будем использовать западное оружие, чтобы освободить украинские территории", - сказал глава МИД Украины, встреча которого с журналистами транслировалась на сайте ООН.

В начале февраля украинский министр обороны Алексей Резников на совместном заседании кабмина страны и Еврокомиссии в Киеве заявил, что Украина готова гарантировать, что не применит дальнобойные ракеты западного производства для ударов по территории России, за исключением тех ее регионов, которые Киев продолжает считать своими.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

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