Мельник предложил ФРГ отказаться от красных линий в вопросе поставок оружия Украине

Замглавы МИД Украины ранее требовал у Германии истребители и подводные лодки

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник считает, что германское правительство должно отказаться от собственных табу в вопросах поставок вооружений. Об этом он заявил в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Мы призываем канцлера к тому, чтобы переступить через все прочерченные им же самим красные линии и обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружений", - сказал он.

Мельник ранее требовал у Германии истребители и подводные лодки. Он повторил это требование. В Берлине отказывались от поставок таких видов вооружений.

Германия ранее объявляла о поставках на Украину гаубиц, боевых машин пехоты, систем ПВО и танков. Всего военная помощь - обещанная и фактически оказанная - исчисляется €2,6 млрд.