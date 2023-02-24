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ТАСС

Мельник предложил ФРГ отказаться от красных линий в вопросе поставок оружия Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Замглавы МИД Украины ранее требовал у Германии истребители и подводные лодки

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник считает, что германское правительство должно отказаться от собственных табу в вопросах поставок вооружений. Об этом он заявил в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Мы призываем канцлера к тому, чтобы переступить через все прочерченные им же самим красные линии и обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружений", - сказал он.

Мельник ранее требовал у Германии истребители и подводные лодки. Он повторил это требование. В Берлине отказывались от поставок таких видов вооружений.

Германия ранее объявляла о поставках на Украину гаубиц, боевых машин пехоты, систем ПВО и танков. Всего военная помощь - обещанная и фактически оказанная - исчисляется €2,6 млрд. 

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Страны
Германия
Украина
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