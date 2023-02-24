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Интерфакс-АВН

В Белгородской области упал Су-25, летчик погиб - Минобороны РФ

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Российский самолет Су-25 "Грач"
Российский самолет Су-25 "Грач".
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - В Белгородской области потерпел катастрофу штурмовой самолет Су-25 ВКС России, летчик погиб, причиной катастрофы стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны России в четверг.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - говорится в сообщении.

"Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в Минобороны.

"По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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