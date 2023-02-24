В Белгородской области упал Су-25, летчик погиб - Минобороны РФ

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - В Белгородской области потерпел катастрофу штурмовой самолет Су-25 ВКС России, летчик погиб, причиной катастрофы стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны России в четверг.

"После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб", - говорится в сообщении.

"Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в Минобороны.

"По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность", - говорится в сообщении.