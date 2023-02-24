Эксперт рассказал, что ЗРК "Тор-М2" может на марше справиться с роем беспилотников

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что радиолокация "Тор-М2" позволяет обнаруживать и поражать все типы беспилотников

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 23 февраля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" способен поражать беспилотники и другие сложные воздушные цели, находясь в движении. Об этом в разговоре с ТАСС на международной выставке вооружений IDEX 2023 сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Разработчики "Тор-М2" научили комплекс обнаруживать сложные воздушные цели и сбивать их, находясь в движении. Ведь в реальной боевой обстановке, когда машина находится на марше, ее поразить довольно сложно. И если ЗРК остановился, то вероятность его уничтожения увеличивается. Тем более, таких средств поражения более чем достаточно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, радиолокация комплекса "Тор-М2" позволяет своевременно обнаруживать и поражать все типы беспилотников, в том числе рой малоразмерных дронов.

"Тор-М2" предназначен для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. При этом ЗРК "Тор" может сам контролировать обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.