Войти
ТАСС

Эксперт рассказал, что ЗРК "Тор-М2" может на марше справиться с роем беспилотников

145
0
0
Макет ЗРК "Тор-М2КМ"
Макет ЗРК "Тор-М2КМ".
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что радиолокация "Тор-М2" позволяет обнаруживать и поражать все типы беспилотников

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 23 февраля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" способен поражать беспилотники и другие сложные воздушные цели, находясь в движении. Об этом в разговоре с ТАСС на международной выставке вооружений IDEX 2023 сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Разработчики "Тор-М2" научили комплекс обнаруживать сложные воздушные цели и сбивать их, находясь в движении. Ведь в реальной боевой обстановке, когда машина находится на марше, ее поразить довольно сложно. И если ЗРК остановился, то вероятность его уничтожения увеличивается. Тем более, таких средств поражения более чем достаточно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, радиолокация комплекса "Тор-М2" позволяет своевременно обнаруживать и поражать все типы беспилотников, в том числе рой малоразмерных дронов.

"Тор-М2" предназначен для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. При этом ЗРК "Тор" может сам контролировать обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
01.03.2021
Российские компании на выставке IDEX-2021
22.02.2021
Холдинг Ростеха представил приборы ночного видения для бронетехники на выставке IDEX-2021
14.01.2020
Российские ЗРК "Тор-Э2" вызвали особый интерес посетителей Dubai Airshow 2019
18.11.2019
Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
17.04.2008
"СКОРПИОН" С ЧЕЛЯБИНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ. РОССИЯ И ИОРДАНИЯ РЕАЛИЗУЮТ РЯД СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева