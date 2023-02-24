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ТАСС

Замглавы МИД РФ допустил переговоры по Украине, если Запад и Киев сложат оружие

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам Михаила Галузина, им также необходимо прекратить обстрелы российских городов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Переговоры по Украине могут состояться, если страны Запада и власти в Киеве сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие. После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий", - указал замминистра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Запад пока не демонстрирует никакой готовности к мирным инициативам по ситуации на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года запретил своим указом вести переговоры с Москвой и заявил, что не заинтересован в контактах с российским коллегой Владимиром Путиным.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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