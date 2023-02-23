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ТАСС

Рябков: планы Запада поставить Киеву самолеты и танки не меняют решимости России по СВО

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, "эта техника не поможет западному блоку и его марионеткам в Киеве добиться своих целей"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Планы западных стран поставить киевскому режиму боевые самолеты и танки не меняют решимости России реализовать все задачи специальной военной операции на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

"Сейчас идет обсуждение возможных поставок Киеву боевой авиации, собираются танки. Это не меняет решимости нашей страны добиться полного выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией", - сказал он. Рябков подчеркнул, что "эта техника не поможет западному блоку и его марионеткам в Киеве добиться своих целей". "Но факт есть факт, ставки повышаются", - добавил замминистра.

Как отметил дипломат, на протяжении всего времени после начала специальной военной операции наблюдается эскалационная линия США и их сателлитов по происходящему на Украине и вокруг нее. "США провоцируют нас, не скрывают, что их цель нанести России стратегическое поражение. Применяются и в буквальном смысле слова провокационные приемы. Мы все помним, когда украинские беспилотники были направлены на объекты нашей дальней авиации в Саратовской и Рязанской областях, - продолжил Рябков. - Удалось минимизировать последствия этого вопиющего акта, но очевидно стало то, что произошло это только и исключительно по причине всеобъемлющей, всемерной поддержке разведывательной, информационной, технической со стороны США, возможно, других натовских союзников. Это отражение глубоко враждебного курса, проводимого Вашингтоном в отношении России". 

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