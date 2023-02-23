Подтверждена совместимость нового российского программного стека - ГК "Астра"

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Компания "Тантор Лабс" и разработчик систем информационной безопасности "Гарда Технологии" завершили тестовые испытания на совместимость агента подключений "Гарда БД" и системы управления базами данных (СУБД) Tantor SE, сообщает пресс-служба группа компаний (ГК) "Астра.

"Испытания подтвердили, что комплексное применение программного стека позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных от несанкционированного доступа, корпоративного мошенничества, нежелательных действий пользователей баз данных внутри организаций заказчиков", - сказано в пресс-релизе, распространённом в среду.

Сообщается что испытания проводились в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Директор по разработке продуктов компании "Гарда Технологии" Дмитрий Ларин отмечает: сертификация в рамках Ready for Astra Linux подтверждает, что агент "Гарда БД" обеспечивает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях.

"Наше партнёрство с "Тантор Лабс" - ещё один шаг в сторону повышения управляемости процессов импортозамещения в части информационной безопасности", - сказал Ларин, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, использование системы "Гарда БД" позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости.

Tantor - российская СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга, созданная на основе PostgreSQL. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах, в том числе на базе операционной системы Astra Linux.

В сообщении приводятся слова генерального директора компании "Тантор Лабс" (входит в ГК "Астра") Вадима Яценко, который отметил, что системы информационной безопасности крайне важны для каждой организации.