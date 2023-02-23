Войти
Интерфакс-АВН

Подтверждена совместимость нового российского программного стека - ГК "Астра"

339
0
0
Группа компаний "Астра"
Группа компаний "Астра".
Источник изображения: ural-sks.ru

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Компания "Тантор Лабс" и разработчик систем информационной безопасности "Гарда Технологии" завершили тестовые испытания на совместимость агента подключений "Гарда БД" и системы управления базами данных (СУБД) Tantor SE, сообщает пресс-служба группа компаний (ГК) "Астра.

"Испытания подтвердили, что комплексное применение программного стека позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных от несанкционированного доступа, корпоративного мошенничества, нежелательных действий пользователей баз данных внутри организаций заказчиков", - сказано в пресс-релизе, распространённом в среду.

Сообщается что испытания проводились в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Директор по разработке продуктов компании "Гарда Технологии" Дмитрий Ларин отмечает: сертификация в рамках Ready for Astra Linux подтверждает, что агент "Гарда БД" обеспечивает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях.

"Наше партнёрство с "Тантор Лабс" - ещё один шаг в сторону повышения управляемости процессов импортозамещения в части информационной безопасности", - сказал Ларин, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, использование системы "Гарда БД" позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости.

Tantor - российская СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга, созданная на основе PostgreSQL. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах, в том числе на базе операционной системы Astra Linux.

В сообщении приводятся слова генерального директора компании "Тантор Лабс" (входит в ГК "Астра") Вадима Яценко, который отметил, что системы информационной безопасности крайне важны для каждой организации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
12.12.2019
Гендиректор КТРВ удостоен высшей награды Московской области за вклад в обороноспособность страны
12.04.2019
Как устроена база Минобороны "Северный клевер" в Арктике
27.02.2019
Американская чума
28.07.2017
Крутских: соглашение России и Китая по кибербезопасности приносит плоды
28.12.2016
"Я уверен в том, что рост будет больше, чем процент в следующем году"
04.09.2013
Москву окружат новейшими радиолокационными комплексами
11.08.2011
Навстречу "Булаве" пустили "Лайнер"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска