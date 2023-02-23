Конфликт на Украине – "инвестиции в безопасность" Европы

ЕП: глава минобороны Швеции Йонсон назвал конфликт на Украине инвестициями в безопасность

Швеция продолжит поставки вооружений Украине, однако до передачи истребителей дело не дойдет, заявил в интервью "Европейской правде" министр обороны Швеции Пол Йонсон. По его словам, речь идет об "инвестициях" в европейскую безопасность.

Олег Павлюк

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С начала спецоперации России на Украине Швеция стала одним из важных европейских союзников Киева. Общий объем десяти пакетов шведской военной помощи Киеву за этот период составляет около миллиарда евро – причем почти половина из них была одобрена буквально в последние дни.

Среди всего прочего, Украина ожидает шведские самоходные артиллерийские установки Archer – одни из самых современных артиллерийских систем в мире, которые способны стрелять на расстояние до пятидесяти километров.

Кроме того, уже известно, что в Стокгольме рассматривают запрос Киева об истребителях Gripen: Швеция – одна из немногих стран, производящая собственную боевую авиацию, тогда как для более распространенных F-16 требуется согласие США.

О помощи Украине, а также о ситуации со вступлением в НАТО, "Европейская правда" поговорила с министром обороны Швеции Полом Йонсоном на полях министерской встречи стран альянса.

"Мы фокусируемся на том, чтобы предоставить вам еще больше систем ПВО"

Европейская правда: Известно, что Швеция оказывает большую поддержку Украине, в том числе и в военном плане. Почему для вашей страны это важно делать?

Пол Йонсон: Потому что, конечно, речь идет об инвестициях и в нашу безопасность. А также – об облегчении страданий людей на Украине. Для Швеции победа Украины в конфликте, восстановление территориальной целостности, независимости и свободы – это ключевой стратегический интерес. Ведь на Украине происходит битва за весь порядок безопасности Европы.

– Сегодня (интервью записывалось днем пятнадцатого февраля) премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон находится с визитом в Киеве впервые с момента вступления в должность. Можем ли ждать хороших новостей о военной поддержке? Что означает этот визит?

– Думаю, это – выражение того, что мы сейчас председательствуем в Совете Европейского союза. И мы, конечно, работаем над тем, чтобы Украина как государство-кандидат двигалась ближе к ЕС. В то же время мы оказываем Украине военную помощь в различных аспектах. Это и тренировочные миссии, в которых мы принимаем участие – Interflex (британская миссия по обучению украинских военных), EUMAM Ukraine (миссия ЕС) в Польше и Германии. Мы также вскоре начнем миссию по обучению разминированию в Литве. Мы отправляем боевые машины CV90, работаем над отправкой артиллерийских систем Archer, а также большего количества систем противовоздушной обороны.

– К слову, насчет САУ. Об их отправке было объявлено в прошлом месяце. Когда можем ожидать прибытия Archer?

– Мы направили вооруженным силам Швеции запрос, чтобы они указали на временные границы, конкретное количество (Archer, которые можно передать), обучение и развертывание техники. Этот отчет мы получим через несколько недель. Пока не хочу забегать наперед относительно количества САУ. Но отмечу, что, как правило, один батальон комплектуют двенадцатью Агсһег'ами. Именно сейчас мы работаем над тем, чтобы не просто передать Украине определенную технику, а развивать возможности совместно с другими странами. По моему мнению, Archer обеспечит украинские силы большей точностью поражения, большей дальностью, а также большей мобильностью.

– Еще один запрос, который Украина длительное время продвигает – боевая авиация. В Швеции есть истребители собственного производства Gripen. Обращалась ли к вам Украина с просьбой передать эти самолеты? Или, по крайней мере, рассматривается ли возможность начать подготовку на них пилотов, как это уже объявила Великобритания?

– У нас есть много перечней с просьбами о вооружении с украинской стороны. Я постоянно общаюсь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. И, конечно, премьер-министру (Швеции) президент Владимир Зеленский также выразил такое желание. Отправка Gripen для нас является вызовом из-за того, что нам они нужны для защиты суверенитета и неприкосновенности нашего воздушного пространства. Когда речь заходит о военно-морских силах и боевой авиации, которыми Россия владеет, они остались почти неизменными. И поэтому нам будет сложнее передать Gripen, чем CV 90 или Archer.

– Вы понимаете, почему Украина вообще просит об истребителях, или считаете, что этот запрос не является своевременным, должен быть отложен, и Украина должна сосредоточиться на другом вооружении?

– Об этом ни в коем случае судить не мне. Я также понимаю беспокойство Украины, когда речь идет о желании иметь истребители. На мой взгляд, критически важно, чтобы мы обеспечивали Украину системами ПВО, поскольку сейчас Россия использует много обычных дальнобойных средств по всей вашей территории, чтобы атаковать энергетическую сеть и системы электроснабжения. И мы фокусируемся на том, чтобы предоставить вам еще больше систем ПВО. Считаю, сейчас это действительно важно.

"Для Украины ситуация идет в правильном направлении"

– Иногда чувствуется, будто бы Запад будет проявлять "усталость" от военной поддержки Украины. По вашему мнению, наступит ли момент, когда Запад будет давить на Украину для переговоров с Россией просто потому, что больше не может поддерживать тот же уровень военной помощи?

– Мне так не кажется. И мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить вашу независимость и территориальную целостность.

"Должны уважать тот факт, что у Турции сейчас другие приоритеты"

– Поговорим о вступлении Швеции в НАТО. Тема противоречивая, потому что в последнее время появились сигналы, что НАТО может рассматривать вариант отдельного вступления Швеции и Финляндии. Считаете ли вы такой сценарий приемлемым и как отреагируете, если Турция на это все же пойдет?

– В Швеции и Финляндии – давняя история оборонительных отношений. Мы тесно сотрудничаем в сфере обороны, имеем общее операционное планирование. Существуют веские географические и военные причины держать Финляндию и Швецию вместе. Именно поэтому мы начали этот процесс (вступление в НАТО) вместе, бок о бок, и мы бы хотели завершить его бок о бок. Но мы в конце концов признаем, что речь идет о суверенных решениях парламентов двух стран – Венгрии и Турции. Остальные двадцать восемь стран ратифицировали наши протоколы о членстве в рекордный срок и вместе. Если эти две страны хотят сделать это отдельно, то, конечно, этот вопрос стоит направить им.

– Если это все же произойдет, подорвет ли это каким-то образом отношения между Швецией и Финляндией?

– Нет, этого не произойдет. У нас очень тесные отношения. Я общался со своим финским коллегой Микко Саволой. И мы хотим продолжить этот путь (в НАТО) бок о бок. Да мы тут не совсем "вершители собственной судьбы". Мы уважаем тот факт, что парламент в Анкаре должен принять решение, что делать с нашей заявкой.

– Видите ли вы для этого окно возможностей между выборами в Турции в мае и Вильнюсским саммитом НАТО в июле?

– Можно спекулировать насчет временных границ и так далее. Но сейчас мы должны уважать тот факт, что у Турции другие приоритеты – конечно, речь идет об ужасном землетрясении. И именно сейчас мы сосредоточены на диалоге с Турцией о том, чтобы помочь людям. Также мы через председательство в ЕС поддерживаем важную работу по восстановлению в стране. Также в марте мы совместно с Еврокомиссией организовываем донорскую конференцию для помощи Турции. Именно то, на чем мы сейчас сосредоточены.