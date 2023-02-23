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Интерфакс-АВН

В NASA рассматривали вариант возвращения российского экипажа "Союза МС-22" на корабле Crew Dragon - "Роскосмос"

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Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился на МКС
Crew Dragon с Анной Кикиной на борту отправился на МКС.
Источник изображения: SpaceX

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские специалисты предлагали вернуть космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина на Землю на корабле Crew Dragon в случае нештатной ситуации на МКС, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно, но практически (...) это тоже на самом деле рискованная операция, поэтому с точки зрения минимизации рисков мы распределили экипаж", - сказал Крикалев на видео, распространенном пресс-службой "Роскосмоса" в среду.

Он отметил, что специалисты NASA в полной мере включились в поиск решений нештатной ситуации, связанной с кораблем "Союз МС-22". "Начали смотреть чем они могут помочь с точки зрения своего корабля. Предлагали какие-то возможности, может быть даже по доставке грузов, если бы это было необходимо", - сообщил Крикалев.

14 января в "Роскосмосе" сообщили, что при необходимости экстренной эвакуации с МКС астронавт NASA Франциско Рубио, входящий в экипаж российского корабля, вернется на Землю на корабле Crew Dragon, а космонавты Прокопьев и Петелин - на поврежденном "Союзе МС-22".

20 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что американские специалисты предлагали вернуть экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" с МКС на своем корабле, однако, по его словам, в этом не было необходимости.

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Борисов Юрий
Проекты
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