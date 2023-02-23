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Интерфакс-АВН

Токио и Пекин стремятся укрепить взаимное доверие в сфере безопасности - СМИ

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Токио. Япония. Архивное фото
Токио. Япония. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Токио. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Консультации по безопасности на уровне заместителей глав МИД и представителей Минобороны Японии и Китая начались в среду в Токио, передает агентство Киодо.

"На встрече в Токио представители МИД и Минобороны двух стран, вероятно, согласятся продолжить совместную работу над построением конструктивных и стабильных двусторонних отношений", - пишет Киодо, ссылаясь на источники в японском правительстве.

Нынешний диалог проходит после четырехлетнего перерыва, предыдущий состоялся в 2019 году в Пекине. Стороны в ходе консультаций "стремятся сохранить и укрепить взаимное доверие" на фоне истории с китайскими аэростатами, отмечает агентство.

Разногласия сторон сохраняются по островам Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), территориальную принадлежность которых они оспаривают, уточняет агентство. По данным источников, на встрече обсуждаться также будут три ключевых оборонных документа Японии, обновленные в декабре.

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Страны
Китай
Япония
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