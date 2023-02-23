В "Калашникове" сообщили о доработке стрелкового оружия и дронов по результатам СВО

Стрелки на позиции с коллиматорным прицелом ПК120 на автомате АК-12. Обратите внимание на перчатки 6Ш122 и наушники ГШ-01 6М2.

Президент концерна Алан Лушников уточнил, что предприятие учитывает обратную связь от Минобороны РФ

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" находится в тесном контакте с Минобороны РФ и дорабатывает стрелковое вооружение и авиабеспилотники по результатам их применения в специальной военной операции (СВО), заявил ТАСС на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников.

По его словам, совершенствуется конструкция автомата АК-12, на основе отзывов о его боевом применении вносятся изменения в конструкторскую документацию изделия. АК-12, который производится сегодня, существенно отличается от изделия, которое пошло в войска в 2018 году.

"По другим изделиям, которые поставляются в зону СВО, в частности это 7,62-мм снайперская винтовка Чукавина СВЧ и 9-мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, обратную связь также в концерне внимательно изучают и учитывают. Собственно, это же можно сказать и о беспилотных летательных аппаратах - о тех, которые уже активно используются, и о новых перспективных разработках", - сказал Лушников.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.