Источник изображения: Фото: армия США

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима в рамках обещанного президентом США Джо Байденом нового пакета американской военной помощи получат четыре машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авиационного наведения М7 BFIST.

Как сообщает "РГ: русское оружие", эта техника выполнена на основе М2 Bradley и менее известна по сравнению с базовой боевой машиной пехоты.

Ее экипаж - четыре человека. Основное отличие от обычной БМП - это наличие специального электронного оборудования управления артиллерийским огнем: приборов обнаружения, способных засекать объекты, находящиеся у линии боевого соприкосновения, лазерных дальномеров-целеуказателей, спутниковой навигации.

Это позволяет осуществлять целеуказание подразделениям, вооруженным 155-мм гаубичными системами. Например, самоходным установкам М109А6 Paladin, восемнадцать единиц которых должны быть доставлены на Украину из США. В настоящее время ВСУ уже имеют около восьми десятков "сто девятых" более ранних моделей, предоставленных несколькими государствами НАТО.

Что касается авиационного наведения, то, по всей видимости, эта функция останется невостребованной. По разным данным, американские сухопутные войска имеют всего около полусотни М7.

Российским аналогом заокеанской машины является подвижный разведывательный пункт ПРП-4А "Аргус", оборудованный радиолокационной станцией, способной обнаруживать противника в любую погоду на значительных дистанциях.

Также имеются тепловизионные приборы, лазерные дальномеры и др. Для защиты от высокоточного оружия установлена система оптико-электронного подавления.

В минувшем году на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" впервые представили новейший ПРП-5 на шасси боевой машины пехоты БМП-3.

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