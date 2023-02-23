Войти
ТАСС

Ростех заявил, что льготная аренда жилья для сотрудников ОПК обеспечит приток специалистов

338
0
0
Госкорпорация "Ростех"
Госкорпорация "Ростех".
Источник изображения: Стоян Васев/ ТАСС

В госкорпорации сообщили, что реализуют схожие инструменты для привлечения специалистов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Программа льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), анонсированная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, позволит обеспечить приток новых специалистов в отрасль. Ростех также реализует схожие инструменты для привлечения специалистов, прокомментировали во вторник ТАСС в госкорпорации новую инициативу.

"Анонсированная президентом России программа льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса не только позволит улучшить условия жизни уже действующих работников, но и станет дополнительным стимулом для притока на заводы новых специалистов. В свою очередь Ростех также применяет схожие инструменты для привлечения кадров в "оборонку", компенсируя затраты на переезд и аренду", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что доступное и качественное жилье является одним из важнейших бытовых вопросов, решение которого позволит сотрудникам спокойно заниматься своей работой и строить планы на будущее.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
07.12.2018
Нижегородская область досрочно выполнила задачу по диверсификации ОПК
12.02.2018
За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его оружейный рынок
10.01.2017
Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
16.07.2013
Жизненный цикл под контролем промышленности
16.10.2009
Круговая оборонка бюджета
15.07.2008
"Нас интересует машиностроение", - Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации "Ростехнологии"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 09:12
  • 215
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 23.02 08:11
  • 45237
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.02 04:02
  • 1
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 23:28
  • 1
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
  • 22.02 13:23
  • 1
ВС России будет внедрять самые передовые разработки, заявил Путин
  • 22.02 13:23
  • 1
Путин отметил бесценность опыта спецоперации для укрепления армии и флота
  • 22.02 12:42
  • 232
Космонавтика Илона Маска