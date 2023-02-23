Ростех заявил, что льготная аренда жилья для сотрудников ОПК обеспечит приток специалистов

В госкорпорации сообщили, что реализуют схожие инструменты для привлечения специалистов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Программа льготной аренды жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), анонсированная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, позволит обеспечить приток новых специалистов в отрасль. Ростех также реализует схожие инструменты для привлечения специалистов, прокомментировали во вторник ТАСС в госкорпорации новую инициативу.

"Анонсированная президентом России программа льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса не только позволит улучшить условия жизни уже действующих работников, но и станет дополнительным стимулом для притока на заводы новых специалистов. В свою очередь Ростех также применяет схожие инструменты для привлечения кадров в "оборонку", компенсируя затраты на переезд и аренду", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что доступное и качественное жилье является одним из важнейших бытовых вопросов, решение которого позволит сотрудникам спокойно заниматься своей работой и строить планы на будущее.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов.