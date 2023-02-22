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Интерфакс-АВН

Российская программа на МКС сдвинулась на полгода из-за нештатных ситуаций с кораблями - Борисов

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российская программа на Международной космической станции (МКС) сдвинулась на полгода из-за аварийных ситуаций с кораблями "Союз МС-22" в декабре и "Прогресс МС-21" в феврале.

"Это повлияло на сдвиг в нашей пилотируемой программе. (...) мы вынуждены посылать без экипажа "Союз МС-23". Наша программа сдвигается практически на полгода", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Ранее во вторник в "Роскосмосе" заявили, что разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" на МКС, как и ранее у "Союза МС-22", вызвана внешним воздействием.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

В "Роскосмосе" сообщали, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС состоится 24 февраля в 03:24 по московскому времени.

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