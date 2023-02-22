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Интерфакс-АВН

Экипаж поврежденного "Союза МС-22" вернётся на Землю в сентябре 2023г на другом корабле - "Роскосмос"

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Командир Сергей Прокопьев
Командир Сергей Прокопьев.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" сможет вернуться на Землю на корабле "Союз МС-23" в сентябре этого года, сообщили в "Роскосмосе".

"Изначально Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио должны были приземляться на "Союзе МС-22" 28 марта 2023 года. Теперь же это планируется сделать на "Союзе МС-23" в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сообщали, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС состоится 24 февраля в 03:24 по московскому времени.

18 февраля в "Роскосмосе" отметили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23".

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22".

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Страны
Россия
США
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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