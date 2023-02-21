РФ реализует на Ближнем Востоке много проектов в сфере ВТС - глава "Рособоронэкспорта"

Абу-Даби (ОАЭ). 20 февраля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" задействован в большом количестве проектов на Ближнем Востоке по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) и в гражданских секторах, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Ближневосточный оборонный рынок является для нас крайне важным, на котором мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества", - сказал Михеев журналистам на оружейной выставке IDEX 2023, которая пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 24 февраля.

По словам Михеева, "страны региона традиционно покупают самую современную высокотехнологичную продукцию и зачастую являются первыми получателями новейших российских образцов вооружения и военной техники".

"К тому же российское оружие отлично показало себя в реальных боевых условиях в ходе противостояния террористическим группировкам на Ближнем Востоке. Это стимулирует достаточно высокий уровень портфеля заказов "Рособоронэкспорта" по региону", - заявил гендиректор.

Ранее пресс служба "Рособоронэкспорта" сообщила, что компания организует экспозицию оборонных предприятий в российском павильоне на выставке IDEX 2023. В частности, на выставке покажут танк Т-90МС и лёгкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А, боевую машину поддержки танков БМПТ, боевую машину пехоты БМП-3, в том числе в варианте оснащения новым дистанционно-управляемым боевым модулем, бронетранспортер БТ-3Ф, а также комплексы динамической защиты.