Глава "Швабе": наши оптико-электронные прицелы хорошо известны на Ближнем Востоке - Интервью ТАСС

Ведущие оборонные компании России и более 65 стран мира демонстрируют свою продукцию на международной выставке вооружений IDEX 2023, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Лидер отечественной оптической отрасли — холдинг "Швабе" — впервые за рубежом представляет на выставке модульные прицелы малой дальности и панкратический прицел для высокоточного оружия. Накануне выставки в Абу-Даби генеральный директор холдинга "Швабе" Вадим Калюгин рассказал в интервью ТАСС о самых современных разработках в области вооружений — интеллектуальных оптико-электронных баллистических комплексах и тепловизионных устройствах обзора для бронетехники, а также о масштабных астрономических проектах и разработках в области газожидкостной вентиляции легких.

— Вадим Станиславович, предлагаю начать наш разговор с состава экспозиции этого года. Расскажите, какие новые разработки "Швабе" представляет на IDEX 2023?

— Мы участвуем в составе экспозиции Рособоронэкспорта и других предприятий Ростеха. То есть у посетителей есть отличная возможность увидеть сразу все достижения российской оборонки, весь комплекс решений для современной армии и правоохранительных структур. Это и боевая техника, и образцы оружия, и электроника, и, конечно, разные виды оптической продукции, которую производит "Швабе".

В частности, впервые за рубежом мы показываем призматические модели прицелов малой кратности ПП1 и ПП3. Они имеют модульную конструкцию, за счет чего пользователь самостоятельно может менять посадочное место и, таким образом, устанавливать прицелы на разные виды оружия. Также зарубежной аудитории холдинг презентует панкратический прицел с высоким коэффициентом светопропускания ПО315У. Он разработан для установки на различные типы высокоточного нарезного оружия, имеющего посадочное место в виде верхней планки Пикатинни.

Кроме того, на выставке представлены приборы ночного видения — это монокуляр ПН21К и очки ПН-14К. Они оснащены электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) третьего поколения с защитой от кратковременных засветок интенсивным источником света.

Разработчиком данной продукции выступает Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга "Швабе".

— Сегодня многие компании, производящие прицелы для стрелкового оружия, имеют в арсенале интеллектуальные прицелы со встроенными баллистическими комплексами, которые позволяют стрелку вносить поправки в расчеты выстрела, не отрывая глаза от прицела и не нарушая вкладку оружия. Разрабатываются ли подобные образцы на вашем предприятии?

— Да, предприятия холдинга серийно выпускают широкую номенклатуру прицелов, имея в арсенале в том числе и интеллектуальные модели. Таким, например, является дневной прицел переменной кратности ПО315Д от НПЗ, оснащенный встроенным дальномером и баллистическим вычислителем. Он обеспечивает автоматический ввод и корректировку точки прицеливания в зависимости от внешних условий и дальности цели.

— Очевидно, что номенклатура в вашей отрасли широкая, объемы производства и поставки внутри страны внушительные. Как в связи с этим в целом на сегодня можно охарактеризовать успехи холдинга на международной арене? Каковы перспективы, в том числе на рынке ближневосточных стран?

— Продукция холдинга хорошо известна в странах Ближнего Востока и Северной Африки. На долю этих регионов приходится существенный объем поставок оптико-электронных и прицельных приборов для различных видов вооружений. Разработки "Швабе" зарекомендовали себя с лучшей стороны, в том числе в непростых климатических условиях — как на суше, так и в воздухе.

В целом сейчас холдинг открыт к сотрудничеству с иностранными заказчиками и стремится к развитию партнерства.

— Несколько лет назад Ростех представил модернизированный комплекс с прицелом "Содема" для боевых машин пехоты типа БМП-3. Уточнялось, что устройство может быть адаптировано для других видов отечественной бронетехники. О каких видах техники идет речь?

— "Содема" — комбинированный дневно-ночной (тепловизионный) перископический прицел с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях. Оснащен встроенным дальномером, каналом наведения управляемого снаряда и автоматом сопровождения цели. Имеет модульную конструкцию, которая упрощает ремонт и обслуживание, а также позволяет в дальнейшем модернизировать разработку.

Данный прицел обеспечивает возможность раннего обнаружения целей, высокую точность прицеливания и поражения целей на значительных расстояниях, в том числе в условиях ограниченной видимости. Он предназначен для боевых машин пехоты БМП-3 и их модификаций, а также может устанавливаться на иные виды бронетанковой техники. В настоящее время комплекс уже доказал свою эффективность и надежность. В составе холдинга "Швабе" за его разработку и производство отвечает Вологодский оптико-механический завод.

— Итак, ситуация с оборонной продукцией понятна. Наряду с этим в России и за ее пределами холдинг также известен своим участием в космических и астрономических проектах. Как идет развитие Национального гелиогеофизического комплекса, в состав которого входит телескоп-коронограф?

— Национальный гелиогеофизический комплекс — масштабный проект РАН, который позволит получать важнейшую информацию о процессах, протекающих в околоземном космическом пространстве. Со своей стороны холдинг "Швабе" оказывает этому проекту максимальную поддержку на правах активного участника его реализации. От "Швабе" в его создании участвует Лыткаринский завод оптического стекла — ведущий российский производитель крупногабаритных астрономических зеркал.

Стоит начать с того, что проработка комплекса ведется еще с начала 80-х годов. Полное завершение его строительства ожидается до 2030 года. Комплекс глобальный и состоит из целого ряда звеньев. Среди них — комплекс пассивных оптических инструментов, система радаров, мезостратосферный лидар, нагревный стенд, радиогелиограф, солнечный телескоп-коронограф и центр управления.

В 2016 году было завершено проектирование и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В ноябре прошлого года мы закончили строительство и ввели в эксплуатацию первое звено — комплекс пассивных оптических инструментов для изучения верхних слоев атмосферы Земли.

В течение 2023 года на территории астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН, расположенной в Бурятии, завершится строительство и будет введен в эксплуатацию радиогелиограф. Он является одним из важнейших инструментов Национального гелиогеофизического комплекса РАН и будет вести мониторинг солнечной активности в диапазоне частот 3–24 ГГц.

В этом же году в поселке Монды буквально на границе с Монголией планируется приступить к строительству следующего звена гелиогеофизического комплекса. Им станет телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3 метра. Он позволит наблюдать солнечную корону вне затмений и поможет ученым в изучении физики Солнца, его магнитных полей и природы активности в целом. Это наиболее сложный из всех объектов.

Гелиогеофизический комплекс РАН относится к проектам класса "мегасайенс". Это мировой масштаб. Благодаря его запуску откроются новые возможности и на принципиально иной уровень выйдут все процессы, связанные с этой отраслью, — мониторинг происходящего в ближнем космосе, изучение воздействия солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, а также исследования структуры и физики атмосферы Земли.

Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть высокую значимость данного проекта РАН. Возводимый нами гелиогеофизический комплекс направлен на опережающее развитие исследований в части физики Солнца и физики околоземного космического пространства. Эти научные изыскания ориентированы на решение актуальных фундаментальных и прикладных задач и развитие новых технологий в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. В федеральном бюджете на 2023–2025 годы предусмотрено по 1 млрд рублей ежегодно на строительство солнечного телескопа и проведение проектно-изыскательских работ на участках, где будут расположены остальные инструменты Национального гелиогеофизического комплекса РАН.

— Ведут ли сегодня специалисты "Швабе" новые разработки в сфере космической оптики и для аппаратов дистанционной съемки Земли? Расскажите подробнее.

— Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения "Аврора" разработана инженерами нашего Красногорского завода им. С.А. Зверева для опытно-технологического малого космического аппарата "Аист-2Д" в целях решения задач мониторинга состояния земной поверхности. На орбиту данный аппарат выведен в апреле 2016 года в качестве полезной нагрузки для первого запуска ракеты-носителя с космодрома Восточный. Аппаратура ДЗЗ "Аврора" построена на базе зеркально-линзового объектива и не имеет отечественных аналогов, что позволяет получать снимки в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах спектра в широкой полосе захвата.

С тех пор аппаратура ДЗЗ "Аврора" сделала из космоса множество снимков земной поверхности в интересах гражданских потребителей, также были выполнены съемки космических объектов естественного происхождения — Луны, а также искусственного происхождения — МКС, космических аппаратов и средств выведения (ступеней ракет-носителей, разгонных блоков).

Если говорить о конкретных сферах применения, где сегодня такие снимки наиболее востребованы, то прежде всего стоит отметить направления картографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экологии и геологоразведки. В каждой из приведенных выше областей наша "Аврора" позволяет решать широкий круг задач.

— В апреле 2022 года специалисты РКК "Энергия" с помощью уникального материала, произведенного вашими инженерами, — спеченного карбида кремния — создали новое поколение орбитальных сканирующих устройств для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли. Используется ли сейчас карбид кремния в разработке каких-либо новых технологичных систем?

— Да, действительно, спеченный карбид кремния — уникален, это один из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие качества делают его перспективным в производстве оптических устройств для работы в условиях экстремальных перепадов температур. Сегодня изделия из карбида кремния в составе холдинга "Швабе" производит Лыткаринский завод оптического стекла.

Так, к примеру, из этого современного материала могут быть сделаны корпус и элементы оптической схемы орбитального сканирующего устройства нового поколения. Благодаря применению перспективного материала оно менее уязвимо в космосе, имеет значительно меньший вес и существенно меньше подвержено деформации под воздействием агрессивной окружающей среды.

В рамках перспективных исследований специалисты РКС проводят опытные работы по применению карбида кремния в съемочной аппаратуре перспективных гидрометеорологических спутников и других систем дистанционного зондирования Земли. Подобные спутники необходимы для наблюдения полярных областей и организации судоходства в северных зонах вечной мерзлоты. Применение нового материала позволит на порядок повысить качество получаемого изображения и снизить общую массу спутников, используя высвободившиеся килограммы для установки дополнительных съемочных подсистем на борту и расширения функционала российских спутников ДЗЗ.

— Параллельно с этим в контуре холдинга "Швабе" активно развивается гражданское направление. И в этой связи сразу возникает вопрос по одному из последних проектов — это аппарат ИВЛ для жидкостного дыхания. Скажите, разработаны ли уже экспериментальные образцы, которые создаются в сотрудничестве с Центром им. Кулакова? Использовался ли уже аппарат? Какие сейчас идут работы по проекту?

— В рамках выполнения установленных договорных обязательств с Центром имени Кулакова по данному проекту сейчас мы разрабатываем два экспериментальных образца аппарата газожидкостной вентиляции легких: для взрослых и для новорожденных. Экспериментальный образец аппарата для респираторной терапии взрослых пациентов завершен на 80% — сейчас идет разработка его программного обеспечения. Готовность образца аппарата для новорожденных — 60%. Важно отметить, что специалисты Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" успешно провели испытания вакуумных десатураторов для обоих образцов, что является ключевым моментом работы над данным проектом.