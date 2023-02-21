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Интерфакс-АВН

Мантуров о переговорах с Турцией по новой партии С-400: ВТС развивается в русле достигнутых президентами договоренностей

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Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция.
Источник изображения: © AP Photo / Turkish Defence Ministry via AP

Однако сложная политическая обстановка повлияла на некоторые аспекты взаимодействия с партнерами

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция продолжают развивать военно-техническое сотрудничество, несмотря на сложную политическую обстановку, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сложная политическая обстановка, конечно, повлияла на некоторые аспекты взаимодействия России с партнерами - однако ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, ранее достигнутых президентами двух стран", - заявил Мантуров, отвечая на вопрос о возможности заключения контракта на поставку новой партии С-400.

По его словам, Турция остается важным партнером России.

"Государства связывают тесные торгово-экономические отношения, развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, включая и военно-техническое сотрудничество", - сказал вице-премьер.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

В ноябре 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что РФ начала локализацию производства элементов ЗРС С-400 на территории Турции. Он пояснил, что существующий контракт предусматривает не только поставки систем ПВО, но и локализацию производства части компонентов С-400.

Ранее сообщалось о планах Анкары приобрести дополнительную партию С-400: "Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 августа 2021 года. Тогда же в августе глава "Рособоронэкспорта" сказал, что новый контракт может быть подписан до конца года.

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Россия
Турция
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С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
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Персоны
Мантуров Денис
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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