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Интерфакс-АВН

Истребитель Су-57 демонстрирует свою многозадачность в ходе спецоперации - Мантуров "Интерфаксу"

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Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России
Самолет пятого поколения Су-57 во время передачи Минобороны России.
Источник изображения: © Фото : ПАО "ОАК"/Telegram

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе боевых действий выполняет задачи по поражению целей как в воздухе, так и на земле, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники - Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей", - заявил Мантуров.

По его словам, также результативно показывают себя в боевых условиях и истребитель Су-35, и бомбардировщик Су-34, получивший новые возможности по высокоточному уничтожению наземных целей.

"Успешное применение наших передовых авиационных комплексов в обстановке реальных боевых действий способствует и росту заинтересованности в них на международном рынке", - подчеркнул вице-премьер.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
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Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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