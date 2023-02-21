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Интерфакс-АВН

В России отмечают повышенный интерес инозаказчиков к новому истребителю Checkmate - ФСВТС РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Абу-Даби (ОАЭ). 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Потенциальные зарубежные покупатели проявляют повышенный интерес к новому российскому легкому истребителю пятого поколения Checkmate, сообщил "Интерфаксу" представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"По результатам премьерного показа прототипа легкого тактического самолета Checkmate в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow-2021" ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к указанному самолету", - заявил представитель ФСВТС в ходе выставки IDEX-2023.

"Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с партнерами по данному проекту в различных форматах, представляющих взаимный интерес", - сказал он.

Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС, в ноябре того же года состоялась его зарубежная "премьера" в Дубае. Ожидается, что его первый полет состоится в 2025 году, а с 2027 года начнется серийное производство.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения. Также сообщалось о планах создать на базе Су-75 двухместную и беспилотную версии.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявлял Юрий Борисов будучи вице-премьером. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Стоимость нового самолета будет варьироваться в пределах $30-35 млн, сказал Чемезов в ноябре 2021 года.

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Страны
Вьетнам
Индия
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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