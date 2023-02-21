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Военное обозрение

Минобороны планирует развернуть на Камчатке дивизию атомных подводных лодок - носителей беспилотников «Посейдон»

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Источник изображения: topwar.ru

В составе Тихоокеанского флота может появиться новая дивизия подводных лодок, вопрос ее формирования в настоящее время находится на рассмотрении в Минобороны. На вооружение нового соединения поступят носители морских беспилотников "Посейдон".

На Камчатке планируется формирование новой дивизии подводных лодок, в состав которой войдут атомные субмарины "Белгород" и "Хабаровск", являющиеся носителями морских беспилотников "Посейдон", а также другие подводные аппараты спецназначения. Также в состав нового соединения войдут суда обеспечения и т.д. Хотя данный вопрос еще не решен окончательно, но под базирование субмарин уже создается необходимая береговая инфраструктура, причем работы находятся на завершающем этапе.

На сегодняшний день в составе ТОФ две дивизии атомных подводных лодок, в состав 25-й входят подводные ракетоносцы стратегического назначения с МБР на борту, в состав 10-й - многоцелевые атомные субмарины. Планируемая к формированию станет третьей, если такое решение будет принято, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны. В ее состав войдут атомные подводные лодки спецназначения проекта 09851 "Белгород" и проекта 09852 "Хабаровск", а также судна обеспечения проекта 20183.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Для субмарины уже изготовлен первый комплект морских беспилотников "Посейдон".

Ранее сообщалось, что "Белгород" будет являться экспериментальным носителем морских беспилотников, штатным носителем будет атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.

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1 комментарий
№1
21.02.2023 07:56
Цитата, q
На сегодняшний день в составе ТОФ две дивизии атомных подводных лодок, в состав 25-й входят подводные ракетоносцы стратегического назначения с МБР на борту, в состав 10-й - многоцелевые атомные субмарины. Планируемая к формированию станет третьей, если такое решение будет принято, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Дивизий по документам много, а адмиралов ещё больше, только почему-то автор не пишет, что ни одна дивизия  на ТОФ и СФ не укомплектована по штату исправными АПЛ находящимися в боевой ГОТОВНОСТИ.

А по факту на двух крупнейших ФЛОТАХ (ТОФ и СФ) можно сформировать по одной сводной дивизии боеспособных АПЛ которые могут выдти в поход на выполнение боевых задач.
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