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Военное обозрение

Американская армия пытается сэкономить деньги за счёт повторного конкурса по производству лёгких тактических машин JLTV

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США по-прежнему полностью не раскрывает информацию о ключевых деталях своей новой сделки с AM General по созданию будущих легких тактических машин (JLTV). Однако, по словам представителя службы, известно, что повторный конкурс сильно повлиял на снижение затрат на эту программу.

Ранее в этом месяце американские военные объявили, что они выбрали производственную заявку JLTV компании AM General, а не действующему производителю Oshkosh Defense. У Oshkosh еще есть несколько дней, чтобы решить, будет ли компания подавать протест в Счетную палату правительства, а до тех пор армия заявила, что не может разглашать подробности о цене.

Армии удалось получить более низкую стоимость, чем независимая государственная смета, за счет повторного конкурса

- отметил Майкл Спранг, руководитель проекта Joint Program Office Joint Light Tactical Vehicle

В 2015 году армия США привлекла Oshkosh для производства своей линии JLTV и заключила с компанией контракт на начальное производство (LRIP) на сумму 6,7 млрд долларов, прежде чем утвердить полномасштабное производство в 2019 году. В соответствии с этим пакет технических данных JLTV принадлежит правительству. Именно это позволило армии США перезаключить контракт, чтобы найти команду, которая могла бы производить автомобили по сниженной цене.

Однако в январе Исследовательская служба Конгресса (CRS) опубликовала отчет, предупреждающий, что, если армия выберет новую компанию для производства своих JLTV, это может увеличить стоимость в первый год. В то же время CRS заявила, что новая сделка с Oshkosh также может повысить цену из-за «непредсказуемых цен и сильной инфляции, связанной с сырьевыми товарами».

Несмотря на намерение армии снизить затраты за счет последующего заключения контракта с другим поставщиком, замедление темпов производства и продление сроков закупок могут привести к увеличению затрат, если текущие требования JLTV больше не будут действовать

— пишет CRS.

На данный момент Майкл Спранг сказал, что у AM General есть 18 месяцев, чтобы установить свою производственную линию и проверить производственные процессы. Ожидается, что первые испытательные автомобили JLTV A2 сойдут с конвейера в ближайшие полтора года, и, если все пойдет по плану, компания будет постепенно наращивать производство.

Известно, что американские военные рассчитывают разместить все оставшиеся заказы у Oshkosh к ноябрю 2023 года. Затем ожидается, что к 2025 году все новые работы будут включены в последующий контракт и переданы AM General.

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Страны
США
Продукция
JLTV
Компании
AM General
Oshkosh
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