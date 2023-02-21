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ТАСС

Депутат Саблин: многие мобилизованные украинцы не хотят воевать, но их принуждают - Интервью ТАСС

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Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин — о происходящем в зоне СВО

Линия боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции стабилизировалась, на ряде участков российские силы ведут наступление. Министерство обороны РФ тем временем обновляет подходы к снабжению войск. Об этом, а также о судьбе Артемовска, эффективности ЧВК "Вагнер" и о том, как мобилизованных украинцев принуждают воевать против их воли, в интервью ТАСС рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, возглавляющий сейчас подразделение аэроразведки БАРС "Каскад".

— Как вы оцениваете обстановку в зоне СВО в целом? Верно ли будет сказать, что линия боевого соприкосновения сейчас стабилизировалась?

— Да, так сказать можно. На некоторых направлениях идут позиционные бои, на некоторых направлениях мы наступаем. Очевидно, что необходимо накапливать силы и потенциал и беречь людей, решая боевые задачи.

Уверен, что для победы мы должны развивать и использовать современные  технологические решения. Я возглавляю подразделение аэроразведки БАРС "Каскад". Без получения, обработки, использования информации о противнике эффективно воевать невозможно. Мы способны работать за линией боевого соприкосновения, как говорят наши товарищи-артиллеристы: "Мы — их глаза". Взаимодействие всех заинтересованных структур во имя общего дела — вот что нам нужно. Думать не о личном, а об одной на всех победе.

— Ощущается ли, что противник усилился за счет поставок техники и оружия странами Запада? Нашим силам есть, чем ответить?

— Очевидно, что наша страна в очередной раз воюет со всем самопровозглашенным цивилизованным миром, который накачивает Украину оружием.

Конечно, ответим.

— Есть сегодня в зоне СВО проблемы со снабжением российских войск, добровольцев? Обеспечены ли они бронезащитой нужного класса, коптерами, успевает ли российский ОПК за их потребностями?

— Ситуация со снабжением постепенно становится лучше, в том числе и благодаря тому, что народ поддерживает армию всем, чем может, — от беспилотников и спальников до трогательных детских писем. Министерство обороны обновляет подход к материально-техническому снабжению войск. Михаил Евгеньевич Мизинцев, который возглавляет сейчас это направление работы, — честный, работоспособный и эффективный человек. Все мы надеемся, что эта работа будет развиваться успешно.

— Нет ли снарядного голода на передовой?

— Снарядный голод есть.

— Есть ли разница в действиях на поле боя между украинскими солдатами и иностранными наемниками?

— Хотя говорят, что сверху видно все, мы как подразделение аэроразведки не можем судить об этом по своему опыту. Пересказывать чужие рассказы не буду. Хочу сказать только об одном — многие мобилизованные украинцы не хотят воевать с нами. Но и сдаться не могут — их жестко контролируют приставленные к ним нацисты, следящие, как бы они не избежали участи пушечного мяса.

— Как будет развиваться ситуация с Артемовском? Как вы считаете, как скоро город может быть освобожден?

— Уверен, что город будет освобожден. Как и другие русские города, где пытаются бороться с исторической правдой и памятью, снося памятники их основателям и их героям.

— Вы вошли в рабочую группу по вопросам СВО, которая будет регулярно предоставлять доклады президенту. Какие пункты готовящегося первого доклада вы бы выделили? Будет ли у доклада закрытая часть?

— Не буду говорить о содержании доклада. Члены группы при его подготовке руководствовались одним — нам нужна победа. А также словами президента: "Нам нужно слушать тех, кто не замалчивает проблемы".

— Как вы оцениваете действия ЧВК "Вагнер"? Есть ли взаимодействие с этими отрядами?

— Это очень эффективная структура. В ее составе есть и добровольцы-члены нашего "Боевого братства", которые с честью там воюют. Взаимодействие есть. Обмениваемся информацией. Если находим цели в зоне их ответственности, передаем им, и они эффективно отрабатывают.

— В связи с тем, что вы находитесь "за ленточкой", какое отношение к военнопленным со стороны ВС РФ и ВСУ? Сложились ли у вас ощущение, что ВС РФ с честью относятся к оппонентам в отличие от ВСУ?

— Конечно. Мы же люди — в отличие от нелюдей. Многие их поступки и омерзительный пиар вызывают брезгливое отвращение у любого нормального человека. Ну, преступники за все ответят. Мельницы Господни мелют медленно, но неотвратимо.

Беседовал Анатолий Бочинин 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ЧВК
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