Крепёжные замки для МС-21 – «мал золотник, да дорог»

После начала спецоперации России на Украине власти Евросоюза запретили поставлять в Россию комплектующие и запасные части для гражданской авиаотрасли, в первую очередь, для самолётов МС-21. В этой связи корпорация «Иркут» столкнулась с трудностями в крепёжных элементах для нового среднемагистрального лайнера. Разработать и изготовить многоресурсные силовые замки для МС-21 было предложено АО «ПО «Стрела» (Оренбург).

Замки используются для крепления съёмных элементов фюзеляжа, крыла и оперения (крышки и люки), а также для крепления внутренних съёмных элементов бортовых конструкций. «Заводчане полностью выполнили требования заказчика», – сообщили в Оренбургском региональном отделении Союза машиностроителей России.

Предоставленные корпорацией «Иркут» образцы импортного замка прошли в Оренбурге всестороннюю оценку. Была выполнена металлография, определены параметры деталей, обеспечивающих стопорение конструкции и характерные ему щелчки, изучены особенности резьбы. На основании проведённого анализа отдел главного конструктора спроектировал элементы составных частей замка и технические требования для его изготовления на мощностях ПО «Стрела». Сам замок представляет собой несложную конструкцию и состоит из шести деталей (на фото): корпуса, двух винтов, втулки, обоймы и пружин, но это важная деталь в конструкции лайнера – на самолёт необходимо более 2000 разных замков.

«Специалистам объединения пришлось решить три технологические проблемы и все они в той или иной степени связаны с малыми габаритами замка (высота корпуса всего 16 мм). Свои условия диктовали и требования к прочности и точности в условиях крупной "серии" – только на один самолёт устанавливается более 2000 замков разных типоразмеров», – рассказали на предприятии.

Одной из проблем, с которой столкнулись в Оренбурге – изготовление стяжного винта с внутренней четырёхзаходной резьбой, которая необходима для удобства и быстроты свинчивания.

«В процессе инженерного поиска технологи объединения перешли от механической, токарной обработки многозаходной резьбы к её формированию специальным инструментом – бесстружечным метчиком методом пластической деформации. Подобного рода технология ранее на предприятии не использовалась. Её применение обеспечивает более высокие прочностные характеристики и повышает срок службы детали», – отметил представитель «Стрелы».

Освоение этой технологии дало и экономический эффект – при механической обработке одним резцом до его износа можно изготовить около 20 стяжных винтов с многозаходной резьбой, а при «выдавливании» бесстружечным метчиком – около 60. Кроме того, на нарезание резьбы требовалось около 15 минут, а цикл формирования резьбы метчиком – тридцать шесть секунд.

Ещё одна задача, решённая заводскими технологами – серийная штамповка подвижных и неподвижных шайб с зубцами, высота которых около 0,3 мм. Во время эксплуатации именно шайбы производят щелчки при откручивании-закручивании, и таких циклов замок должен выдержать более 1500 раз. «Трещотка» является своеобразным маркером надёжности замка: если звук пропадает, то корпус нуждается в замене. Но главная их функция – предотвращение непроизвольного раскручивания стяжного винта из-за вибрации во время полёта самолёта. Для того чтобы добиться нужного качества «трещотки» и избежать преждевременного износа шайб конструкторы объединения подобрали материал и общее усилие двух специальных пружин.

АО «ПО «Стрела». Источник: АО «ПО «Стрела»

«Узким местом» при освоении замков стало также изготовление стопорного кольца для втулки, которая монтируется в элемент каркаса самолёта. Конструкция замка обеспечивает зацепление стяжного винта за стопорное кольцо и предотвращает выпадение винта при выполнении регламентных работ. «Изначально инженерами задумывалось изготавливать его штампом – "вырубать" из металлической ленты, но впоследствии был выбран другой способ – кольцо толщиной 0,5 мм изготавливают из нагартованной проволоки с более высокими пружинящими свойствами, а затем обрабатывают внутри механическим способом», – рассказали на предприятии.

После изготовления опытной партии замков, на Иркутском авиационном заводе были проведены успешные испытания на имитаторах частей фюзеляжа самолёта МС-21. Замки производства ПО «Стрела» прошли все необходимые проверки и тестирование и были включены в конструкторскую документацию самолёта МС-21 в качестве комплектующих изделий, классифицируемых согласно Федеральным авиационным правилам, как компоненты III класса категории Б. В настоящее время на объединении создаётся специальный участок по производству и сборке замков.