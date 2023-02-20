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Интерфакс-АВН

Париж передаст Украине первую партию бронеавтомобилей AMX-10 RC к следующим выходным - глава Минобороны Франции

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Катарские AMX-10RС во время многонациональных учений «Иглз Ризолв», 2013 год
Катарские AMX-10RС во время многонациональных учений «Иглз Ризолв», 2013 год.
Источник изображения: USMC

Брюссель. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Париж начнет поставлять Украине тяжелые бронеавтомобили AMX-10 к концу следующей недели, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

Однако он не стал уточнять, сколько всего единиц AMX-10 войдет в первую партию этой техники, передаваемой Киеву.

Лекорню отметил, что украинские военные почти завершили курс обучения по использованию этих машин. Он продолжил, что Франция активизирует подготовку украинских военнослужащих, и с марта каждый месяц будут тренировать по 600 человек.

Министр добавил, что тема возможной передачи Украине истребителей "не является табу", однако поставки этих вооружений сопряжены "с логистическими и практическими вопросами".

Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

При этом, поясняют СМИ, Франция начала заменять AMX-10 RC, производившиеся с 1976 по 1994 годы, на боевые разведывательные машины EBRC Jaguar.

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Страны
Украина
Франция
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