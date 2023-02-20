Косачев: замолчавшая взрывы на "СП" конференция в Мюнхене – самая позорная

Косачев: Мюнхенская конференция станет самой позорной из-за молчания о ЧП на "Севпотоках"

МОСКВА, 19 февраля/ Радио Sputnik. Мюнхенская конференция по безопасности этого года останется в истории как самая позорная из-за "гробового молчания" по поводу взрывов на нитках газопровода "Северный поток", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор назвал диверсию на трубопроводах "самым кричащим" сюжетом по теме безопасности наряду с украинским кризисом.

Однако, отметил парламентарий, эти взрывы участники конференции не обсуждают.

Вице-спикер Совфеда объяснил это тем, что конференцию проводят по инициативе НАТО, и диверсия в отношении "Северных потоков" – "натовских рук дело".

"И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдет самым позорным образом в историю нынешняя конференция", – заключил он.

Взрывы на "Северном потоке" и не введенном в эксплуатацию "Северном потоке-2" произошли в сентябре 2022 года. Все стороны, принимающие участие в расследовании, признали произошедшее диверсией. Никто не взял на себя ответственность за взрывы.

В начале февраля 2023 года журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон это отрицает.

Россия после выхода публикации подготовила проект резолюции о международном расследовании подрыва "Северных потоков" под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее радио Sputnik сообщило, о каких возможных последствиях подрыва "Северных потоков" Германию предупредил Китай.