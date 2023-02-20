В Госдепе США подозревают Россию в поставке Ирану истребителей в обмен на беспилотники

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Россия готовит передачу современных многоцелевых истребителей собственного производства Ирану в обмен на поставку иранских беспилотников. О своих подозрениях глава Госдепа США Энтони Блинкен рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

Госсекретарь США утверждает, что Россия и Иран якобы готовят сделку, в рамках которой произойдет обмен российских истребителей на иранские беспилотники. Доказательств своим словам он, конечно же, не предоставил, но этого и не требуется. Американские политики, как известно, говорят только правду, они сами это не раз утверждали. Так что не верить Блинкену оснований нет.

(...) Россия также поставляет военное снаряжение Ирану, в том числе, как представляется, сложные истребители. Похоже, это может происходить, что сделает Иран еще большей угрозой

- заявил он.

США очень беспокоит военная помощь, оказываемая России Ираном, об этом в Вашингтоне заявляли уже не раз. Вообще американцев беспокоит все, что происходит в Росси и вокруг нее, а то что происходит в Киеве - совсем не беспокоит. Сейчас основные обвинения - Иран поставляет России беспилотники, которые та использует для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Доказательств поставки дронов, а также того, что Россия использует именно иранские беспилотники, ни у США, ни у Украины нет. Москва и Тегеран все это отрицают.

А в отношении российских истребителей для Ирана никакой тайны нет. Буквально месяц назад в Тегеране официально подтвердили, что в скором времени ВВС страны получат на вооружение многоцелевые истребители Су-35. Как заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана Шахрияр Хейдар, Иран самолеты закупает, поступать они начнут после иранского нового года, который празднуется 21 марта. Также Россия поставит вертолеты и некие оборонительные системы и ракеты.

Видимо, в США не читают иранской прессы, поэтому Блинкен не в курсе про поставки российских истребителей.