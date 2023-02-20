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ТАСС

Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина

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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Речь идет о создании Ростеха, сообщил глава госкорпорации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Решение, которое поддержал президент России Владимир Путин, о создании 15 лет назад госкорпорации "Ростех" позволило сохранить российский оборонно-промышленный комплекс, заявил в субботу глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда плюс".

Гендиректор Ростеха отметил, что 20 лет назад во время работы в "Рособоронэкспорте", он имел четкое представление о состоянии российской промышленности. "И я уже видел, что приходит время, когда мы многое уже произвести не сможем. Средств для того, чтобы развивалось то или иное предприятию, к сожалению, у них не хватало. Бюджетных средств тоже не было. Гособоронзаказ тоже практически был равен нулю. То есть выживали только за счет экспорта", - рассказал Чемезов.

По его словам, исходя из этой ситуации на совещании с Путиными было принято решение "спасать оборонку": собрать все, что осталось в государственной собственности, и объединить в одну госструктуру.

"Если бы на тот период мы не создали корпорацию, сегодня бы уже некому было производить ни самолеты, ни вертолеты, ни ракеты", - подчеркнул глава Ростеха. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
20.02.2023 11:52
Неувольняемый Чемезов продолжает пиариться. Вместо каких-то результатов по мобилизации ВПК агитки снимает.
Некому оказывается кроме  Ростеха производить самолеты.
Только после того как Ростех отжал ОАК и выгнал Погосяна, ОАК не родил ни одного нового самолета
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