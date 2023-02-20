Чемезов рассказал о принятом 15 лет назад судьбоносном для оборонки решении Путина

Речь идет о создании Ростеха, сообщил глава госкорпорации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Решение, которое поддержал президент России Владимир Путин, о создании 15 лет назад госкорпорации "Ростех" позволило сохранить российский оборонно-промышленный комплекс, заявил в субботу глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда плюс".

Гендиректор Ростеха отметил, что 20 лет назад во время работы в "Рособоронэкспорте", он имел четкое представление о состоянии российской промышленности. "И я уже видел, что приходит время, когда мы многое уже произвести не сможем. Средств для того, чтобы развивалось то или иное предприятию, к сожалению, у них не хватало. Бюджетных средств тоже не было. Гособоронзаказ тоже практически был равен нулю. То есть выживали только за счет экспорта", - рассказал Чемезов.

По его словам, исходя из этой ситуации на совещании с Путиными было принято решение "спасать оборонку": собрать все, что осталось в государственной собственности, и объединить в одну госструктуру.

"Если бы на тот период мы не создали корпорацию, сегодня бы уже некому было производить ни самолеты, ни вертолеты, ни ракеты", - подчеркнул глава Ростеха.