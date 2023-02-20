Уоллес: Запад не передаст современные боевые самолеты Украине до окончания конфликта с РФ

По словам министра обороны Великобритании, "таков консенсус, сложившийся среди западных стран"

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Западные страны едины во мнении, что поставки современных боевых самолетов на Украину целесообразно осуществлять лишь после окончания конфликта между бывшей советской республикой и РФ. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью германскому изданию Der Spiegel, опубликованном в субботу.

"Пройдет еще много времени, прежде чем кто-то передаст самолеты Украине, это нужно честно признать. Такие современные машины, как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены на Украину только после окончания [вооруженного конфликта], таков консенсус, сложившийся среди западных стран", - указал глава оборонного ведомства Соединенного Королевства.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине, и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.